L’ancien président russe a appelé à « la cruauté et la force » en réponse aux récentes frappes de drones de Kiev en mer Noire

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a suggéré des attaques plus dévastatrices contre les régions occidentales de l’Ukraine en réponse à une série de frappes de drones contre des navires de Moscou et des navires civils dans la mer Noire.

Medvedev, qui est vice-président du Conseil de sécurité russe, a fait ses commentaires samedi après qu’un drone marin a endommagé un pétrolier au large de la Crimée. L’ex-président a imputé l’attaque à l’Ukraine, affirmant qu’elle était censée déclencher une catastrophe environnementale en mer Noire, et il a appelé Moscou à donner suite aux récentes attaques portuaires qui ont réagi à la frappe de drones ukrainiens le mois dernier sur le pont de Crimée. .

« Les scumbags et les monstres ne comprennent que la cruauté et la force », Medvedev a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux. « Apparemment, les frappes sur Odessa, Izmail et d'autres endroits ne leur ont pas suffi. »















Il a également suggéré que les représailles russes pour les attaques de drones élimineraient toute chance de relancer l’accord sur les céréales qui avait permis à l’Ukraine d’expédier ses exportations de céréales via la mer Noire. « Si la racaille de Kiev veut créer une catastrophe écologique en mer Noire, elle devrait en obtenir une sur la partie de son territoire qui tombera bientôt sous le contrôle de la Pologne et qui puera pendant des siècles après cela. Ce sera le jugement final sur l’accord sur le grain », Medvedev a prévenu.

Des drones maritimes ukrainiens ont également ciblé des navires civils et leurs escortes navales russes plus tôt cette semaine, et ont attaqué vendredi la base de la flotte de la mer Noire à Novorossiysk. Kiev a également intensifié les attaques de drones aériens contre des cibles civiles sur le territoire russe, y compris le quartier financier de Moscou.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé que les attaques de drones ukrainiens contre des cibles civiles étaient des tentatives de détourner l’attention de la contre-offensive défaillante de Kiev dans la région du Donbass.