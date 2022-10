Medvedev et Djokovic marchent au Kazakhstan

La star russe Medvedev pourrait être sur une trajectoire de collision avec Djokovic à Astana

L’Open d’Astana au Kazakhstan promet des affrontements de renom avant la finale du simple masculin de dimanche, après que Novak Djokovic et Daniil Medvedev se soient facilement qualifiés pour les huit derniers jeudi.

La star serbe Djokovic a poursuivi son impressionnante forme sur terrain dur en battant Botic van de Zandschulp en deux sets (6-3, 6-1), envoyant le numéro 34 mondial en seulement 71 minutes dans ce qui était sa sixième victoire consécutive, et après avoir remporté son 89e titre au niveau de la tournée à Tel Aviv il y a quelques jours à peine.

Van de Zandschulp a affiché une certaine résistance contre le dominant Djokovic, et a même obtenu des points de rupture dans chacun des sets, mais a finalement été impuissant à tenir la star en forme à distance – en particulier compte tenu de la forme actuelle du Serbe qui ne l’a pas vu tomber. servir dans l’un de ses trois derniers matchs.

“Je pense que mon service a très bien fonctionné quand j’avais besoin de me tirer d’affaire dans le premier set en particulier», a déclaré Djokovic par la suite.

“Il y a eu environ 30/30 matchs, et quand j’ai cassé son service pour 4-2, j’ai fait face à un point de break et je suis entré, et il a jeté un coup d’œil à ce coup de passe et il l’a raté. Le match se décide dans ces moments-là. [Between] 5-2 ou 4-3, il y a une grosse différence, et j’ai bien servi pour terminer le premier set.

“[In the] deuxième set, je pense que j’ai commencé à mieux lire son service et j’ai juste commencé à me balancer davantage sur le terrain,” il ajouta.

“Botic est un joueur de tennis de qualité. Quand il a du temps, il peut te faire mal, alors j’ai essayé de lui enlever ce temps et je suis très content de la façon dont j’ai joué, particulièrement en seconde.”

Djokovic a maintenant atteint les quarts de finale dans huit des neuf événements qu’il a disputés cette année et affrontera la Russe Karen Khachanov dans les huit derniers.

Le vainqueur de ce match pourrait affronter une autre star russe, Medvedev, après que l’ancien numéro un mondial ait remporté une victoire 6-3, 6-2 contre le Finlandais Emil Ruusuvuori jeudi.

Medvedev progresse pour affronter l’Espagnol Roberto Bautista Agut lors de leur match de quart de finale vendredi.