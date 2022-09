Medvedev détrôné à New York

Le règne du Russe à l’US Open est terminé après sa défaite face à Nick Kyrgios

La quête de Daniil Medvedev pour défendre son titre à l’US Open est terminée après la défaite du Russe contre l’irrépressible Nick Kyrgios lors d’un match passionnant au quatrième tour à New York.

Medvedev, 26 ans, a remporté un premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows l’année dernière et a depuis atteint le sommet du classement ATP, mais perdra à la fois son statut de numéro un mondial et la couronne de l’US Open après une défaite en quatre sets contre l’in- forment l’Australie dimanche soir.

Kyrgios a de nouveau prouvé que, s’il était pleinement concentré, il avait le talent de troubler l’élite du jeu, produisant une performance inspirée pour battre Medvedev 7-6 (13-11), 3-6, 6-3, 6-2 dans un high- rencontre de qualité au stade Arthur Ashe qui a duré un peu moins de trois heures.

La perte de Medvedev signifie qu’il sera remplacé par l’un de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ou Casper Ruud en tant que numéro un mondial à la fin de l’US Open.

Kyrios, 27 ans, passe en quart de finale contre une autre Russe, Karen Khachanov, après que Khachanov a battu la 12e tête de série espagnole Pablo Carreno Busta lors de leur rencontre de quatrième tour dimanche.

Khachanov, 26 ans, il saura qu’il affrontera l’un des joueurs les plus en forme de la planète.

Kyrgios est largement considéré comme jouant le meilleur tennis de sa carrière, ayant fait une première apparition dans une finale du Grand Chelem à Wimbledon en juillet, où il a perdu en quatre sets contre Novak Djokovic.

Contre Medvedev, l’Australien a tiré 21 as et frappé 53 gagnants dans un autre affichage éblouissant – même s’il y avait des signes de l’habitude notoire de Kyrgios d’auto-saboter quand à un moment donné, il a fait une erreur ridicule en traversant le côté du filet de Medvedev pour volé un gagnant dans le sol, abandonnant un point de rupture.

“Je veux aller jusqu’au bout” a déclaré Kyrgios après sa victoire. “Je suis juste content de pouvoir enfin montrer mon talent à New York. Je n’ai pas joué au grand tennis [in the past] pour être honnête… ça m’a pris 27 ans.

Tir sur tous les cylindres : Kyrgios est en pleine forme à New York. © Sarah Stier / Getty Images





Après avoir perdu le premier set dans un tie-break titanesque, Medvedev a rebondi pour remporter le deuxième et semblait avoir stabilisé le navire, mais Kyrgios est revenu fortement dans les troisième et quatrième sets, appliquant une pression étouffante et ne permettant jamais à son rival russe de s’installer.

Il y avait un respect évident entre les deux joueurs tout au long du concours, bien qu’il y ait eu une plainte dans le premier set de Medvedev selon laquelle des membres de la boîte australienne le perturbaient entre son premier et son deuxième service.

À la fin, Kyrgios avait décroché une quatrième victoire en cinq matches en carrière contre Medvedev – récompensant également la défaite que l’as né à Moscou lui avait infligée à l’Open d’Australie au début de l’année.

Medvedev a admis sa déception de voir sa défense de titre se terminer, mais a fait l’éloge de la tête de série numéro 23 australienne.

“Nick a joué aujourd’hui au niveau [of Novak and Rafa]À mon avis,” a déclaré Medvedev lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Il a un jeu un peu différent parce qu’il n’est pas un broyeur. En même temps, il peut se rallier. Il est difficile à jouer. Il a un service incroyable.

«Mais depuis le fond de court, ce n’est pas comme quand le point commence, tu sais que tu as l’avantage. Il joue bien. Il a tous les coups.

“S’il joue comme ça jusqu’à la fin du tournoi, il a toutes les chances de le gagner.”

Medvedev a suggéré qu’il s’était évanoui tard dans le match après avoir lutté physiquement.

“Aujourd’hui, je me suis senti un peu malade, je veux dire le truc c’est qu’aux USA je tombe malade au moins une fois pendant le swing parce que l’AC [air conditioning] est juste fou. L’année dernière, c’est arrivé à Cincinnati…

“J’ai un peu senti ma gorge aujourd’hui, physiquement peut-être que ça a joué un peu, mais en même temps ce n’est pas du tout une excuse parce que Nick a bien joué, il m’a aussi battu quand je n’étais pas malade.”

Lorsqu’on lui a rappelé qu’il perdrait son classement de numéro un mondial à la fin du tournoi, Medvedev a déclaré que cela servirait de motivation pour remonter au sommet.

“Je veux dire quand vous perdez un Grand Chelem, j’essaie de bien paraître ici mais je suis déçu. Je ne vais pas pleurer dans la salle mais je suis déçu.

« Alors pendant quelques jours, je vais être un peu triste, regarder mon téléphone ou mon ordinateur portable et regarder des séries…

“Ce n’était pas la première chose qui me venait à l’esprit [losing the world number one spot], je ne sais pas à quel endroit je serai. Mais c’est de la motivation, essayez de faire mieux. a ajouté Medvedev.

Le compatriote de Medvedev, Khachanov, tentera de réaliser ce que son compatriote russe n’a pas pu réaliser à l’US Open de cette année lorsqu’il affrontera Kyrgios à New York mardi.

Ailleurs, le Russe Andrey Rublev, neuvième tête de série, disputera lundi son match du quatrième tour en simple masculin contre la septième tête de série britannique Cameron Norrie.