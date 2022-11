Medvedev dément que Djokovic soit le favori des finales de l’ATP

La star russe du tennis Medvedev dit que tout est à jouer lors des finales ATP

Daniil Medvedev, le cinquième joueur de tennis masculin au monde, a déclaré que n’importe qui dans le peloton de huit hommes peut triompher lors de la finale de l’ATP, alors que la star serbe Novak Djokovic est l’homme à battre lors de l’événement en cours à Turin, en Italie.

Medvedev et Djokovic ont tous deux été tirés au sort dans un groupe très compétitif qui comprend également Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas dans ce qui est le dernier événement de la campagne ATP 2022 alors que plusieurs des meilleurs joueurs du monde s’affrontent pour terminer l’année en beauté, et réclamez 1 500 points pour booster le classement mondial du vainqueur.

Mais alors que certains joueurs entreront dans le tournoi en pleine forme, Medvedev dit que le tournoi sera probablement décidé par de fines marges et qu’aucun joueur ne devrait être considéré comme un favori par rapport au reste du peloton.

“Je ne pense pas qu’il y ait de réponse à cette question», a déclaré Medvedev lorsqu’on lui a posé des questions sur le statut de Djokovic en tant que choix du bookmaker pour gagner.

“Dans les finales Nitto ATP, il n’y a pas de joueur favori, tous les joueurs de tennis le sont en même temps. Il y a de grands joueurs de tennis et on ne sait jamais vraiment qui arrive en meilleure forme mentale ou physique au dernier tournoi de l’année.”

Djokovic, cependant, a été cité comme étant au meilleur de sa carrière avant l’événement alors qu’il cherche à clôturer ce qui était une année 2022 controversée sur un sommet.

Le Serbe a commencé son année en étant expulsé d’Australie avant l’Open d’Australie pour avoir enfreint les exigences de vaccination Covid-19 du pays à l’époque.

Huit des neuf joueurs les mieux classés au monde participeront à l’événement, suite au retrait du numéro un mondial Carlos Alcaraz.

“Tout le monde peut gagner les finales ATP 2022 car il n’y a que des joueurs de grande qualité, il peut y avoir des surprises dès le premier match, qui en même temps ne seraient pas non plus des surprises», a ajouté Medvedev.

“De mon point de vue, nous sommes tous favoris.”

Aux côtés du soi-disant “Groupe de la mort” avec Medvedev et Djokovic, l’autre groupe verra Rafael Nadal, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime et Taylor Fritz se disputer la suprématie.

Mais alors que Medvedev signale qu’il pense que tout le monde peut gagner, son compatriote Andrey Rublev a plaisanté en disant qu’il n’était pas vraiment ravi d’être tiré au sort dans un groupe aussi compétitif.

“J’ai pensé ‘Quoi [am] je fais là? Pourquoi suis-je dans ce groupe“”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le Norvégien Ruud a remporté la première victoire de la compétition dimanche en battant Auger-Aliassime en deux sets, Nadal et Fritz jouant plus tard dans la journée.

Lundi verra une bataille panrusse entre Medvedev et Rublev, tandis que Djokovic affrontera Tsitsipas.