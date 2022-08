Medvedev défendu après qu’un politicien a remis en question la nationalité russe

Le numéro mondial du tennis a été décrit par un député de la Douma comme un “Français d’origine russe”

Le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, s’est prononcé en faveur de Daniil Medvedev après que le député de la Douma d’État, Roman Teryushkov, a décrit le numéro un mondial masculin comme un “Français d’origine russe” dans une moquerie apparente au patriotisme de Medvedev.

Medvedev, 26 ans, a resserré son emprise au sommet des classements ATP mis à jour lundi après avoir décroché son premier titre de la saison avec une victoire à l’Open de Los Cabos au Mexique ce week-end.

Cette victoire a été un coup de pouce bienvenu pour Medvedev alors qu’il se prépare à défendre son titre à l’US Open fin août.

Le député de la Douma d’État Teryushkov – qui est membre du Comité pour la culture physique et les sports – était parmi ceux qui ont félicité Medvedev pour son succès au Mexique, mais a fait briller son exploit avec une barbe sur sa nationalité et le statut du tennis en Russie .

« Je félicite Daniil Medvedev pour une victoire bien méritée. Comme la plupart des Russes, je n’ai pas regardé son dernier match. a écrit Teryushkov sur sa chaîne Telegram.

“Après que le joueur de tennis a enlevé le drapeau russe à la demande de l’Occident, il est devenu peu intéressant pour moi et la population de notre pays.”

L’adjoint à la Douma faisait référence à la suppression par Medvedev des traces russes de ses comptes de médias sociaux – une exigence pour les joueurs selon des règles qui leur permettent uniquement de concourir sous statut neutre sur les tournées ATP et WTA.

“Deuxièmement, je ne comprends pas vraiment ce que ‘joueur de tennis russe’ D. Medvedev veut dire, si (il) vit en France et a probablement la nationalité d’un pays officiellement défini par Moscou comme hostile, alors il serait probablement plus correct de écrivez ‘joueur de tennis français d’origine russe’ », a ajouté le politicien.

Medvedev parle couramment le français et a une résidence à Monaco, mais n’a pas prétendu être autre chose que russe au cours de sa carrière. Il faisait également partie de l’équipe russe qui a remporté le prestigieux titre de la Coupe Davis l’an dernier.

Le chef du tennis russe Tarpischev a pris la défense de Medvedev lorsqu’il a été interrogé sur les commentaires du politicien.

« Je ne comprends pas dans quoi il s’embarque ? Tarpischev a déclaré à RIA Novosti.

“[Teryushkov] n’est pas un athlète, il est même inutile d’entrer en conflit avec lui. Qu’il apprenne le langage sportif, même si je doute qu’il le fasse.

«Quant à Medvedev, il s’est ensuite entraîné à Moscou sous la direction d’Ekaterina Kryuchkova. Oui, sa sœur travaille à Paris, il y a vécu, et ça va.

« À différentes époques, nos joueurs de tennis se sont entraînés dans toute l’Europe : en Allemagne, en Espagne, en France. Parce que cela simplifie leurs déplacements.

« Les athlètes performent 36 semaines par an, vivent avec un emploi du temps chargé, constamment sur la route. Logistiquement c’est plus facile, et maintenant c’est encore plus vrai.

“Nous avons été dans le tennis toute notre vie, et si quelqu’un sait comment construire un meilleur système, qu’il le dise.

“Nous ne sommes pas des idiots après tout, et je n’ai aucun doute que tous nos athlètes sont des patriotes de leur pays.”

Teryushkov avait également semblé minimiser le rôle du tennis dans le sport russe, écrivant : « Le tennis est un sport merveilleux. Mais pour la Russie, je l’ai répété et je le répète ici, elle ne peut pas être la première, et encore moins la principale.

« Le nombre de personnes impliquées est de 185 000 personnes avec une population de 145 millions. Cela représente 0,13 % des personnes concernées. Les Russes aiment beaucoup plus les dames et les échecs… »

Tarpischev a contesté ces affirmations, affirmant que “Le sport est déterminé par le développement et les résultats.”

“Oui, le nombre de personnes qui jouent au tennis n’est peut-être pas impressionnant, mais il faut comprendre les spécificités. J’ai déjà parlé de l’horaire chargé et des déplacements constants, cela demande beaucoup d’argent.

“Et il ne peut y avoir aucune question sur les résultats – les Russes ont remporté 36 tournois du Grand Chelem, de nombreuses autres compétitions.

« Toutes ces victoires stimulent l’entrée des jeunes en section. Nous produisons des résultats, mais nous sommes toujours picorés et bousculés. Mais nous y sommes déjà habitués et nous allons, comme on dit, nous élever au-dessus.

La victoire de Medvedev au Mexique a été l’un des triplés des succès du tennis russe ce week-end alors que les stars féminines Daria Kasatkina et Liudmila Samsonova ont remporté les titres WTA à San Jose et Washington DC respectivement.

Ce triplé est survenu après que les trois joueurs ainsi que leurs compatriotes ont été empêchés de jouer à Wimbledon en juin et juillet en raison de la décision des autorités britanniques du tennis d’interdire les joueurs russes et biélorusses en raison du conflit en Ukraine.

Le député de la Douma d’État Teryushkov a exprimé ses convictions au milieu des interdictions sportives imposées aux athlètes russes et a précédemment suggéré que tout Russe qui change de nationalité pour contourner les restrictions devrait être considéré comme coupable de trahison.

Le Kremlin a répondu en disant qu’il ne soutiendrait pas une telle position.