Medvedev dédie sa victoire au titre à sa femme après être devenu père (VIDEO)

La star russe du tennis a remporté dimanche l’Open de Vienne

L’ancien numéro un mondial du tennis masculin Daniil Medvedev a remporté l’Open de Vienne dimanche et a dédié le titre à sa femme Daria, qui a donné naissance à leur fille il y a quinze jours.

Medvedev est revenu par derrière pour battre Denis Shapovalov 4-6, 6-3, 6-2 et remporter son deuxième titre au niveau de la tournée de la saison 2022.

“Je suis vraiment heureux,” a déclaré Medvedev après sa victoire. «Ce match a été le meilleur de la semaine car Denis jouait vraiment irréel jusqu’à probablement 4-3 dans le deuxième set.

“Il a baissé son niveau de peut-être 2% et j’ai pu l’utiliser. C’est l’une des meilleures victoires lorsque vous savez que votre adversaire est au-dessus de vous, mais vous essayez de rester là et de faire ce que vous pouvez.

Le site ATP a déclaré que Medvedev avait regardé “retour à son meilleur” au cours d’une semaine, ne perdant pas de set avant la finale.

Premier événement en tant que papa. Premier titre en tant que papa ❤️@DaniilMedwed survit à Shapovalov pour triompher à Vienne !#ErsteBankOuvrir pic.twitter.com/ad0iU5l1Mh – Télévision de tennis (@TennisTV) 30 octobre 2022

‘Je vais consacrer [this title] à ma femme car elle m’a offert le plus beau des cadeaux – ma fille’ 🥺@DaniilMedwed #ErsteBankOuvrir pic.twitter.com/DYfpCwRp1O – Télévision de tennis (@TennisTV) 30 octobre 2022

Au départ, cependant, il a été maîtrisé par Shapovalov dans le premier set alors que le Canadien aux racines soviéto-israéliennes a tiré 21 gagnants.

Medvedev a finalement trouvé ses marques au cours de la rencontre de deux heures 16 minutes et a continué à forcer son adversaire à commettre des erreurs devant une foule bondée dans la capitale autrichienne.

En tant que tête de série, le joueur de 26 ans a frappé 24 points gagnants et a cassé le service cinq fois pour sceller le titre à sa sixième balle de match.

Améliorant à 4-2 dans sa série face à face contre Shapovalov, Medvedev affiche désormais une fiche de 45-15 cette saison après avoir atteint l’Open d’Australie et gagné à Los Cabos.

Medvedev a également assuré sa place à la finale de la saison Nitto ATP, qui se tiendra à Turin du 13 au 20 novembre, et a égalé la légende de son compatriote Marat Safin en remportant son 15e titre.

Dans un moment émouvant lors de son entretien d’après-match, Medvedev a parlé de devenir père récemment.

“On m’a demandé si j’allais le dédier à ma fille. Et j’étais assis là et je me disais “Non, en fait je ne vais pas le dédier à ma femme”, parce qu’elle m’a offert le plus beau cadeau de tous les temps – ma fille.

“J’étais là et ces émotions sont bien plus que de gagner un titre”, ajouta-t-il, avant de dire quelque chose à son partenaire en russe.

Medvedev se rendra maintenant en France pour le Masters de Paris à la recherche de son deuxième titre lors de l’événement ATP Masters 1000, et jouera son match des huitièmes de finale contre un adversaire anonyme mardi.