Medvedev découvre les ennemis de la finale de l’ATP

L’ancien numéro un mondial du tennis a trois adversaires difficiles dans son groupe

Le numéro un russe du tennis, Daniil Medvedev, a appris à qui il affrontera lors de la phase de groupes des finales ATP de ce mois-ci.

Le tirage au sort de la compétition masculine de fin de saison a eu lieu jeudi. Il a opposé le numéro un mondial Medvedev à son compatriote, Andrey Rublev, le finaliste de l’Open de France 2021 Stefanos Tsitsipas, et Novak Djokovic dans le groupe rouge.

La plus grande victoire de Medvedev dans sa carrière est survenue lors de la finale de l’année dernière à l’US Open, contre Djokovic, vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem.

Dans l’ensemble, cependant, Djokovic compte sept victoires à quatre contre Medvedev en tête-à-tête, avec leur dernière rencontre – une demi-finale à Astana – remportée par le Serbe.

Medvedev a l’histoire de son côté, cependant, contre Rublev, qu’il a battu quatre fois et contre qui il n’a perdu qu’une seule fois. Les plus notables de ces victoires ont été deux victoires en quart de finale à l’Open d’Australie 2021 et à l’US Open 2020.

Il s’est également bien comporté contre Tsitsipas, le battant sept fois à trois défaites, avec des victoires notables en demi-finale de l’Open d’Australie 2021, en quarts de finale de l’Open de France 2021 et en demi-finale de l’Open d’Australie 2022 avant de perdre face au vainqueur Rafael Nadal.

Nadal est la tête de série numéro un des finales ATP et a été tiré au sort dans le groupe vert avec Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime et Taylor Fritz.

Lire la suite Medvedev dédie sa victoire au titre à sa femme après être devenu père (VIDEO)

Alors que Nadal n’a jamais remporté la compétition, son rival générationnel Djokovic l’a remporté cinq fois et cherche à égaler les six triomphes de Roger Federer, récemment retraité.

Medvedev a déjà atteint la finale et cherchera à venger sa défaite face à Alexander Zverev lors du dernier obstacle en 2021.

Les finales ATP se tiendront du 13 au 20 novembre avec un prix en argent de 14,75 millions de dollars.