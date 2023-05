Medvedev de la Russie: le conflit en Ukraine pourrait durer des décennies, pas de pourparlers avec Zelensky

Un allié de haut rang du président Vladimir Poutine a déclaré vendredi que le conflit en Ukraine pourrait durer des décennies.

Il a déclaré que les négociations avec l’Ukraine étaient impossibles tant que l’Ukrainien Volodymyr Zelensky était au pouvoir.

La Russie, qui possède le plus grand arsenal nucléaire du monde, a accusé à plusieurs reprises l’Occident de mener une guerre par procuration avec la Russie au sujet de l’Ukraine qui pourrait dégénérer en un conflit beaucoup plus important.

Un allié de haut rang du président Vladimir Poutine a déclaré vendredi que le conflit en Ukraine pourrait durer des décennies et que les négociations avec l’Ukraine étaient impossibles tant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, soutenu par l’Occident, était au pouvoir.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a déclenché le conflit européen le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus grande confrontation entre Moscou et l’Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

Des centaines de milliers de personnes ont été tuées ou grièvement blessées dans le conflit, dont les racines remontent à 2014 après le renversement d’un président pro-russe lors du soulèvement populaire de Maïdan en Ukraine, la Russie a annexé la péninsule de Crimée et les séparatistes soutenus par la Russie se sont emparés de pans entiers de l’est de l’Ukraine.

« Ce conflit va durer très longtemps. Des décennies, probablement. C’est une nouvelle réalité », a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, cité par les agences de presse russes.

Il a déclaré que la Russie ne pouvait faire confiance à aucune trêve avec les dirigeants actuels de Kiev, car le conflit éclaterait simplement à nouveau et la nature même du gouvernement ukrainien actuel devrait être détruite.

Les négociations, dit-il, avec « le clown Zelensky » étaient impossibles.

Tout finit toujours par des négociations, et c’est inévitable, mais tant que ces gens seront au pouvoir, la situation de la Russie ne changera pas en termes de négociations.

Medvedev, qui s’était présenté comme un modernisateur libéral lorsqu’il était président de 2008 à 2012, se présente désormais comme un faucon farouchement anti-Kremlin occidental. Les diplomates disent que ses opinions donnent une indication de la pensée au plus haut niveau de l’élite du Kremlin.

Guerre nucléaire

Medvedev a également averti que l’Occident sous-estimait sérieusement le risque d’une guerre nucléaire contre l’Ukraine, avertissant que la Russie lancerait une frappe préventive si l’Ukraine obtenait des armes nucléaires.

« Il existe des lois de la guerre irréversibles. S’il s’agit d’armes nucléaires, il devra y avoir une frappe préventive », a déclaré Medvedev.

Autoriser l’Ukraine à se doter d’armes nucléaires – une étape qu’aucun État occidental n’a publiquement proposée – signifierait « un missile avec une charge nucléaire venant vers eux », a déclaré Medvedev.

« Les Anglo-Saxons ne s’en rendent pas bien compte et croient qu’on n’en arrivera pas là. »

Il le sera sous certaines conditions.

L’Occident dit qu’il veut aider l’Ukraine à gagner son conflit avec la Russie, et les puissances occidentales ont fourni de grandes quantités d’armes et de munitions modernes à Kiev.

Mais le président américain Joe Biden a averti qu’une confrontation directe entre l’alliance de l’OTAN soutenue par les États-Unis et la Russie entraînerait une troisième guerre mondiale.

La Russie affirme que Washington ne lui permettrait jamais d’armer un pays frontalier des États-Unis, et le Kremlin affirme que l’Occident mène déjà essentiellement une guerre non déclarée avec la Russie.

Lorsque l’Ukraine a obtenu son indépendance après l’éclatement de l’Union soviétique en 1991, elle abritait des milliers d’armes nucléaires. Il les a remis à la Russie dans le cadre du Mémorandum de Budapest de 1994, en échange de garanties de sa sécurité et de sa souveraineté de la part de la Russie, des États-Unis et de la Grande-Bretagne.