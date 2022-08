Medvedev commente l’Ukraine et l’affaire Griner emprisonnée (VIDEO)

Le numéro un mondial du tennis a été invité à donner son avis à l’US Open

Le numéro un mondial russe du tennis, Daniil Medvedev, a été invité à commenter le conflit militaire en cours entre son pays et l’Ukraine ainsi que l’emprisonnement du basketteur américain Brittney Griner alors qu’il entamait la défense de sa couronne à l’US Open.

En voyant Stefan Kozlov en trois sets au premier tour à Flushing Meadows lundi, Medvedev s’est rappelé ses remarques précédentes à Indian Wells plus tôt cette année lorsqu’il a suggéré que la communauté mondiale en apprendrait davantage sur le conflit militaire à l’avenir au fil du temps. .

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait effectivement ramassé quelque chose depuis le tournoi de mars, Medvedev a répondu qu’il essayait de “apprendre tous les jours.”

“Chaque année est différente” a déclaré le joueur de 26 ans, ajoutant: “Donc à propos de cette situation, je dirais à mon avis, le plus que j’essaie d’apprendre, disons-le comme ça.”

“J’essaie de voir [it] personne par personne », Medvedev a ajouté. “Ainsi, par exemple, j’ai beaucoup d’amis de différents pays du monde entier…

“Donc, disons que lorsque cela a commencé, lorsque cela s’est produit, certains d’entre eux, pour une raison quelconque, ont pu me tourner le dos simplement parce que je suis russe.

“Et bien sûr, la plupart de mes très bons amis savent qui je suis. Je suis toujours Daniil Medvedev, [I] joue encore au tennis. Vous savez, j’ai tendance à penser que je suis assez gentil dans la vie, peut-être que tout le monde ne pense pas de cette façon.

“Et ils le savent. Cette situation en Ukraine n’a pas changé cela et la même chose [applies] à propos de certains Ukrainiens », suggéra Medvedev.

“Il y a beaucoup de bons Ukrainiens et quelques mauvais Ukrainiens. Il y a beaucoup de bons Russes, il y a des mauvais Russes. Et donc moi, j’ai essayé d’apprendre par moi-même que c’est vraiment important à mon avis de voir [things] personne par personne.”

Medvedev a ensuite été pressé de donner son avis sur le basketteur américain emprisonné Brittney Griner, qui a été condamné à neuf ans dans une prison russe pour trafic de drogue plus tôt ce mois-ci.

“C’est sûr que j’en ai entendu parler, mais je ne connais pas tous les détails exacts”, Medvedev a admis.

“Je veux dire que la situation n’est certainement pas facile quand quelqu’un va en prison. Et je pense que c’est assez comparable à d’autres situations … comme parlons de Novak”, Medvedev a suggéré, en référence à son adversaire final de l’US Open 2021 Novak Djokovic, qui a été expulsé du tournoi de cette année en raison des règles d’entrée américaines sur les non-citoyens non vaccinés contre Covid-19.

“Tu sais qu’il ne pouvait pas venir [into] le pays pour une raison quelconque, des lois différentes. Et nous pouvons [ask] ‘est-ce que cette loi a du sens?’.

“Parce que les Américains peuvent revenir [home] sans vaccin mais Novak ne peut pas venir ici et il ne veut pas vivre aux USA. Il veut juste jouer le tournoi de tennis et rentrer chez lui en Serbie”, dit Medvedev.

“Et donc c’est pareil. Je ne connais pas la situation exacte mais si elle avait vraiment, était-ce de la marijuana, je ne me souviens pas ce que c’était… alors je ne sais pas. Une loi est une loi”, Medvedev a insisté.

“Et si ce n’est pas vrai, et qu’elle ne l’avait pas, alors je ne sais pas [if] ils l’ont jeté, alors ce n’est pas bon. Mais je ne sais pas ce que c’était ni comment c’est arrivé, donc je n’ai rien de plus à dire, vous savez.”

En ligne, certains fans de tennis ont critiqué les journalistes pour avoir posé de telles questions à Medvedev.

“J’ai regardé la conférence de presse de Daniil Medvedev après la victoire au premier tour contre Kozlov”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Certains journalistes l’ont pris pour [Russian former president] Dmitri Medvedev. La guerre, Britney [sic] Griner… Tout athlète devrait [not] face à ce contenu ridicule. Assez avec les questions politiques.”

Après avoir battu Kozlov, Medvedev poursuit sa quête pour conserver le titre du simple masculin à New York en affrontant Arthur Rinderknech au deuxième tour mercredi.