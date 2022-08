Medvedev commente le fait de jouer sans drapeau russe

Comme ses compatriotes, le numéro un mondial doit apparaître en neutre lors des tournois ATP

Le numéro un mondial Daniil Medvedev a déclaré que jouer sous un drapeau neutre n’atténue pas son désir de gagner des tournois, alors que la star du tennis russe poursuit ses préparatifs pour la défense de son titre à l’US Open plus tard ce mois-ci.

Tout comme ses compatriotes, Medvedev est interdit de jouer sous le drapeau russe lors des événements du circuit ATP en raison du conflit en Ukraine.

C’était également le cas à l’Open de France plus tôt cette année, et ce sera la même situation à l’US Open en août et septembre.

Ces tournois du Grand Chelem ont au moins permis la participation de la Russie et de la Biélorussie – contrairement à Wimbledon, qui est devenu une valeur aberrante en imposant une interdiction générale aux joueurs des deux pays.

Après avoir remporté son premier titre ATP de l’année au Mexique ce week-end, Medvedev se prépare à défendre sa couronne de maîtres à l’Open canadien cette semaine, et on a demandé au joueur de 26 ans à Montréal si jouer sous un drapeau neutre l’affectait. .

Lire la suite Medvedev remporte le premier tournoi de la saison 2022

“Pour moi, ce qui compte, c’est de jouer au tennis. J’aime vraiment mon travail. Il s’agit de respecter les règles. À un moment donné, la règle était très claire que nous devions jouer sous un drapeau neutre », Medvedev a déclaré aux journalistes.

« Moi, je suis toujours Daniil Medvedev. Je veux toujours gagner de gros titres, gagner des gros matchs ou des petits matchs. Ça ne change pas.

Medvedev a également déclaré qu’il ne pouvait pas faire grand-chose pour changer la décision de Wimbledon – une position qui a vu la pièce maîtresse de Londres dépouillée de ses points de classement par l’ATP et la WTA en guise de punition.

“Vous devez l’apprécier car je ne pouvais certainement pas changer la décision de Wimbledon. Je dois respecter les règles” dit Medvedev.

« Si vous vous concentrez sur la partie négative. C’est sûr que je voulais jouer à Wimbledon, je voulais bien faire là-bas. Je veux toujours être dans les plus grands tournois et essayer de bien jouer.

“Vous pouvez simplement rester dans ce cercle de” Oh, mon Dieu, je n’ai pas pu être là “.

“J’ai fait un très bon bloc de préparation pour l’US Open Series, ce que normalement vous ne pouvez pas faire parce que vous jouez à Wimbledon.

« J’ai pu le faire. Se sentir prêt à 100% physiquement, mentalement. Vraiment content de Los Cabos, c’est sûr avec le titre », Medvedev a ajouté.

Lire la suite Medvedev retire le drapeau russe de son compte Instagram

Medvedev est le premier favori au Canada alors qu’il poursuit le swing nord-américain sur sa surface dure préférée.

Deux grands rivaux sont absents car Novak Djokovic n’a pas été autorisé à entrer dans le pays en raison de son statut vaccinal, tandis que Rafael Nadal s’est retiré en raison des problèmes de blessures persistants qui ont finalement mis fin à sa campagne à Wimbledon.

Medvedev a déclaré que l’absence de personnes comme Nadal, Djokovic et son compatriote star des “Big Three” Roger Federer – qui est une blessure à long terme – ne change pas trop ses objectifs.

“Si les Big Three sont dans le tournoi, ils sont tout de suite les favoris” dit le Russe.

“Et c’est facile parce qu’ils gagnent beaucoup de tournois, presque tous les tournois auxquels ils participent. Il n’y a donc pas de surprise quand nous les faisons favoris.

« En même temps pour moi, ça ne change pas grand-chose qu’ils soient là ou pas car mon objectif est de gagner le tournoi.

“Donc, peu importe qui j’affronte en finale, que ce soit un qualificatif ou un joker, un perdant chanceux ou une deuxième tête de série, je veux juste gagner le match.

“Alors bien sûr, les sensations sont parfois différentes lorsque vous battez quelqu’un du Big Three.”

Medvedev, qui connaît une 12e semaine au sommet des classements ATP, a récemment été critiqué par un député de la Douma d’État dans son pays natal qui l’a accusé de faire preuve d’un manque de patriotisme en supprimant les drapeaux russes de ses comptes de médias sociaux – une exigence pour sa participation continue.

Roman Teryushkov a affirmé que “après [Medvedev] enlevé le drapeau russe à la demande de l’Occident, il est devenu peu intéressant pour moi et la population de notre pays.

Teryushkov, qui est membre de la commission de la culture physique et des sports de la Douma d’État, a suggéré plus tard que Medvedev – qui a une résidence à Monaco – ne devrait même pas être décrit comme russe.

Lire la suite Le chef du tennis russe soutient Medvedev dans la ligne du patriotisme

“Je ne comprends pas vraiment ce que veut dire ‘joueur de tennis russe’ D. Medvedev, s’il vit en France et a probablement la nationalité d’un pays officiellement défini par Moscou comme hostile, alors il serait probablement plus correct d’écrire ‘ joueuse de tennis française d’origine russe’, dit Teryushkov.

Le politicien a ensuite doublé ces commentaires, affirmant que Medvedev visait à “glorifier son propre nom et gagner de l’argent”, plutôt que de profiter à son pays.

Le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, s’est prononcé en faveur de Medvedev, rejetant les affirmations de Teryushkov et notant que de nombreux joueurs de tennis russes vivent et s’entraînent à l’étranger à des fins de commodité.

“Je n’ai aucun doute que tous nos athlètes sont des patriotes de leur pays”, Tarpischev a dit de Medvedev et de ses collègues stars du tennis russes.

Medvedev entame sa campagne de l’Open canadien mercredi. S’il atteint la finale à Montréal, il sera assuré de rester numéro un mondial jusqu’après l’US Open.