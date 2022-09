Medvedev avance à New York

Le numéro un mondial est au troisième tour de l’US Open après sa victoire sur Arthur Rinderknech

Le champion en titre Daniil Medvedev est au troisième tour de l’US Open après que le Russe ait battu le Français Arthur Rinderknech en trois sets mercredi soir à New York.

Medvedev a été en grande partie tranquille dans une victoire de routine 6-2, 7-5, 6-3 s’étalant sur deux heures et 11 minutes au stade Arthur Ashe.

Le résultat a prolongé la séquence de Medvedev à Flushing Meadows à neuf victoires consécutives, y compris sa course au titre l’année dernière, alors qu’il a remporté 20 de ses 22 derniers matchs au total au tournoi, après avoir atteint la finale en 2019.

“Le plus important est de gagner, de rester dans le tournoi, d’essayer d’aller le plus loin possible, bien sûr d’essayer d’élever votre niveau lorsque les adversaires deviennent de plus en plus forts”, Medvedev a dit de sa victoire sur le numéro 58 mondial.

“Enfin, vous allez jouer contre quelqu’un qui a un Grand Chelem ou quelque chose comme ça.”

Medvedev, 26 ans, affrontera ensuite le Chinois Wu Yibing au troisième tour à Flushing Meadows.

Wu, 22 ans, est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur de son pays à atteindre le troisième tour du simple masculin à l’US Open après avoir vaincu Nuno Borges du Portugal dans une épopée en cinq sets lors de leur rencontre de deuxième tour.

Alors que Medvedev ne prendra pas son rival chinois à la légère, au-delà de cela se trouve un affrontement potentiel au quatrième tour avec le finaliste de Wimbledon Nick Kyrgios.

L’Australien, 27 ans, est dans la forme de sa vie et a battu Medvedev lorsque le duo s’est rencontré au deuxième tour de l’Open canadien le mois dernier.

Kyrgios affronte l’Américain JJ Wolf au troisième tour après avoir battu le Français Benjamin Bonzi en quatre sets lors de leur rencontre de deuxième tour mardi.

En plus de viser à défendre le premier titre du Grand Chelem qu’il a remporté avec une victoire sur Novak Djokovic lors de la finale de l’année dernière, Medvedev s’efforce de conserver sa première place au classement ATP.

La star de 6 pieds 6 pouces connaît actuellement une 15e semaine au total en tant que numéro un mondial, bien que la principale menace à sa position soit largement considérée comme venant de Rafael Nadal, 22 fois vainqueur du Grand Chelem.

