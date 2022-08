Medvedev affronte le dur test américain

Le numéro un mondial a réservé une place en quart de finale au Masters de Cincinnati avec une victoire sur Denis Shapovalov

Le Russe Daniil Medvedev est en quart de finale du Masters de Cincinnati après une victoire en deux sets contre le Canadien Denis Shapovalov jeudi. Medvedev affrontera l’Américain Taylor Fritz au prochain tour du prestigieux événement ATP sur terrain dur.

La sortie de Rafael Nadal au deuxième tour à Cincinnati plus tôt cette semaine signifiait que le statut de Medvedev en tant que numéro un mondial était déjà assuré jusqu’à l’US Open, où il défendra son titre lorsque l’action commencera à New York fin août.

Mais Medvedev, 26 ans, visera à se diriger vers Flushing Meadows sur un sommet et a remporté la victoire contre Shapovalov 7-5 7-5 dans un concours d’une heure et 45 minutes.

Medvedev a obtenu le premier break de service dans le troisième jeu du set d’ouverture, bien que Shapovalov ait ensuite breaké pour égaliser le set à 4-4.

Medvedev a fait une autre percée sur le service de Shapovalov dans un long match 11 qui a duré 15 points, avant de servir le set.

Le deuxième set n’a vu qu’une seule pause de service alors que Medvedev a fait le geste décisif dans le jeu 11, puis a servi à aimer dans le jeu suivant pour sceller le match.

La tête de série russe a déclaré qu’il était généralement satisfait de sa journée de travail contre son rival de 23 ans.

« Le match a été assez serré. J’ai senti que c’était un très bon niveau. a déclaré Medvedev sur le terrain après le match.

“Mon objectif était de rester là-bas à chaque point possible et d’essayer de lui mettre la pression quand j’en avais l’occasion.

«Mais il y avait de nombreux points où je courais juste à travers la ligne de base, essayant de récupérer ses tirs. Généralement satisfait du niveau.

Medvedev affrontera ensuite la tête de série numéro 11 Fritz – qui a réservé sa place en quart de finale avec une victoire en trois sets contre le Russe Andrey Rublev lors de leur match de jeudi.

Fritz a remporté le titre Indian Wells Masters 1000 plus tôt cette saison, et le joueur de 24 ans est considéré comme une menace croissante pour ses rivaux plus haut dans le classement.

“Taylor est un grand joueur. Nous avons frappé pas mal de fois. Avant la Coupe ATP, nous avons eu une séance et je pense qu’il m’a battu, ce qui n’a pas vraiment d’importance. dit Medvedev.

“Mais j’ai dit à mon entraîneur, ‘Wow, il peut très bien jouer, ça peut être une bonne année pour lui.’ Puis il a remporté Indian Wells.

“Peut-être qu’il aurait pu faire mieux dans d’autres tournois, mais c’est un champion des Masters. C’est un joueur incroyable et je dois être à mon meilleur pour essayer de le battre.

Medvedev vise un deuxième titre ATP de la saison après avoir remporté l’Open de Los Cabos au Mexique plus tôt en août.

