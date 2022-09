Medvedev affronte des fans en France (VIDEO)

La star russe a clairement exprimé ses sentiments lors d’une défaite face à Stan Wawrinka

Le Russe Daniil Medvedev s’est moqué des fans de tennis français après que l’ancien numéro un mondial ait été hué lors d’une défaite de mauvaise humeur contre le vétéran suisse Stan Wawrinka jeudi.

La tête de série Medvedev a subi un retour difficile à l’action en tombant en trois sets face à son rival de 37 ans, perdant 4-6 7-6 (9-7) 3-6 à l’Open de Moselle à Metz.

Les frustrations de Medvedev sont devenues de plus en plus évidentes et le Russe a martelé sa raquette sur le terrain après avoir été brisé lors de son premier jeu de service du troisième set.

La foule a répondu par des moqueries, ce qui a conduit Medvedev à huer en retour et à agiter sauvagement les bras dans ce que certains ont décrit comme un geste de “singe”, avant de pointer sa tête pour suggérer que certains fans présents étaient “fous”.

“S’il y a une chose que vous ne faites pas en direction d’un public français, c’est de le provoquer” a revendiqué un fan de tennis en ligne.

L’équipe de commentateurs a déclaré que Medvedev était “mijoter” et a averti qu’il était sur le point d’être puni par l’arbitre pour ses bouffonneries.

D’autres ont suggéré que l’animosité pourrait être surprenante étant donné que Medvedev parle couramment le français et a une résidence à Monaco, bien qu’il ait déjà affronté des fans – notamment à l’US Open en 2019 et à l’Open d’Australie au début de cette année.

La star née à Moscou a également été vue en train d’affronter un fan abusif à l’Open canadien en août.

Medvedev a ensuite subi une défaite décevante contre Wawrinka, triple champion du Grand Chelem mais qui occupe actuellement une modeste 284e place au classement ATP.

Medvedev, 26 ans, avait déclaré à la veille du tournoi qu’il visait à retrouver la forme avant de grands événements pour clôturer la saison, avec le Paris Masters 1000 fin octobre et les finales ATP à Turin en novembre.

Le Russe a récemment été renversé de sa place de numéro un mondial après une sortie au quatrième tour à l’US Open, où il espérait défendre son titre.

Medvedev occupe désormais la quatrième place du classement ATP après avoir été usurpé par la star adolescente espagnole Carlos Alcaraz, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem à New York.

Wawrinka était ravi de sa victoire bouleversée jeudi alors qu’il égalisait son record face à face avec Medvedev à 2-2.

“Nous avons toujours de belles batailles” dit le Suisse.

« Il est en tête du classement. L’un des meilleurs joueurs et la personne la plus gentille en dehors du terrain, donc c’est toujours génial de jouer les uns contre les autres.

Wawrinka affronte le Suédois Mikael Ymer en quart de finale à Metz.