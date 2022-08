Medvedev a fait un match nul “difficile” à l’US Open

Le Russe vise à défendre son titre à New York

Le numéro un mondial russe Daniil Medvedev entamera la défense de son titre de l’US Open contre l’Américain Stefan Kozlov, mais a reçu ce qui est décrit comme un “difficile” dessiner s’il veut répéter son succès à New York.

Medvedev, 26 ans, rencontrera le numéro 110 mondial Kozlov lundi pour ce qui sera la deuxième rencontre en carrière du duo après s’être affrontés lors des qualifications de Wimbledon 2016 – un concours remporté en deux sets par le Russe.

Plus loin sur la ligne, et s’ils progressent tous les deux, Medvedev pourrait rencontrer l’Australien en forme Nick Kyrgios au quatrième tour à Flushing Meadows.

Kyrgios a été tiré au sort contre son compatriote, ami et partenaire de double Thanasi Kokkinakis au premier tour, mais on s’attend à ce qu’il aille loin après sa course vers une première finale du Grand Chelem à Wimbledon le mois dernier.

L’Australien, 27 ans, a battu Medvedev en trois sets lors de leur rencontre au deuxième tour de l’Open canadien plus tôt en août. Le Russe a cependant remporté son dernier rendez-vous du Grand Chelem à l’Open d’Australie en début d’année.

Encore plus loin pour Medvedev, une rencontre potentielle en demi-finale avec la quatrième tête de série grecque Stefanos Tsitsipas, qui a battu Medvedev dans les quatre derniers du Cincinnati Masters le week-end dernier.

L’ATP a décrit le tirage au sort de Medvedev comme “difficile” et il aura du pain sur la planche s’il veut quitter New York avec un deuxième titre du Grand Chelem et sa cote de numéro un mondial intacte.

Beaucoup verront le quadruple champion Rafael Nadal comme le principal concurrent pour remporter le classement numéro un et la couronne de l’US Open de Medvedev, s’il reste sans blessure.

L’Espagnol, 36 ans, ouvre sa campagne contre l’Australien Rinky Hijikata et a été tiré au sort dans le même quart du tirage au sort que la septième tête de série britannique Cameron Norrie et la neuvième tête de série russe Andrey Rublev.

Dans la même moitié du tirage au sort que Nadal se trouve son compatriote espagnol et numéro trois Carlos Alcaraz, considéré comme l’une des étoiles montantes les plus brillantes du tennis mondial.

Les goûts de Medvedev et Nadal n’auront pas à affronter Novak Djokovic, 21 fois champion du Grand Chelem à New York après avoir été contraint de se retirer en raison de l’exigence de vaccin Covid-19 pour les non-citoyens pour entrer en Amérique.

Le numéro deux mondial Alexander Zverev sera également absent après avoir échoué à se remettre en forme suite à une intervention chirurgicale sur la blessure à la cheville qu’il a subie en demi-finale de Roland-Garros en juillet.

En ce qui concerne les intérêts des hommes russes à Flushing Meadows, le numéro 11 mondial Rublev entame sa campagne à l’US Open contre le Serbe Laslo Dere.

Karen Khachanov – 27e tête de série – affronte l’Américain Denis Kudla au premier tour.

Ailleurs, Aslan Karatsev devra négocier le fougueux Italien Fabio Fognini lors de son match d’ouverture à New York.

Dans le tableau féminin, la numéro un russe Daria Kasatkina affrontera la Britannique Harriet Dart au premier tour, mais pourrait rencontrer sa compatriote et 18e tête de série Veronika Kudermetova au troisième obstacle.

La championne en titre de l’US Open féminin Emma Raducanu, de Grande-Bretagne, s’est vu confier une tâche d’ouverture difficile contre la star française expérimentée Alize Cornet.

Dans ce qui est prévu pour le tournoi final de sa brillante carrière, Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem en simple, affronte Danka Kovinic du Monténégro au premier tour, dans ce qui sera certainement une occasion émouvante pour l’Américaine de 40 ans. .