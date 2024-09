Médunik Canada et le Population Council s’associent pour un partenariat de recherche sur un nouveau traitement potentiel contre la sclérose en plaques

Si les dernières étapes de la recherche démontrent que l’acétate de ségestérone (SGA) est sûr et efficace, il pourrait être l’une des premières thérapies de remyélinisation approuvées pour traiter la sclérose en plaques.

Le projet est soutenu en partie par le programme de développement commercial de la National Multiple Sclerosis Society, Fast Forward, LLC

BLAINVILLECQ et NEW YORK, 10 septembre 2024 /CNW/ – Médunik Canadaune société pharmaceutique spécialisée dans les traitements des maladies rares et invalidantes et faisant partie du Groupe pharmaceutique Duchesnay (DPG), et le Population Council, un organisme de recherche à but non lucratif de premier plan dédié à l’amélioration de la santé et du bien-être des générations actuelles et futures, ont annoncé aujourd’hui le début d’un partenariat de recherche pour étudier un nouveau traitement potentiel pour la sclérose en plaques (SEP).



Cette collaboration pluriannuelle débutera par des recherches expérimentales et précliniques visant à étudier l’utilisation possible de l’acétate de ségestérone (SGA), un progestatif puissant, développé par le Population Council au début des années 2000, qui a ensuite montré une valeur potentielle comme option de traitement pour la SEP.

La sclérose en plaques est une maladie chronique, inflammatoire et démyélinisante du système nerveux central (SNC), dans laquelle le système immunitaire attaque et détruit la myéline, une substance qui protège et isole les fibres nerveuses. La remyélinisation, le processus naturel de remplacement de la myéline endommagée, est altérée au fil du temps dans la SEP, ce qui fait de l’amélioration de la remyélinisation un objectif thérapeutique important1Il a été démontré que l’acétate de ségestérone induit la remyélinisation dans des modèles animaux 2,3 soutenir son développement clinique en tant qu’option de traitement dans la SEP en combinaison avec les thérapies modificatrices de la maladie actuelles.

« En nous appuyant sur nos vastes connaissances en matière de maladies invalidantes et de santé des femmes, nous sommes ravis de collaborer avec le Population Council sur ce programme de développement clinique visant à étudier le potentiel de l’AGS comme option de traitement pour la sclérose en plaques », a déclaré Rafik MaroufDirectrice, Affaires médicales, Médunik Canada« Il s’agit du premier programme de développement de recherche de produits originaux pour Médunik Canada« Il s’agit donc d’une évolution très importante pour nous. Nous sommes impatients de mener les travaux précliniques nécessaires et, en cas de succès, de procéder à un essai clinique de validation de principe chez l’homme. »

« Je suis ravi d’entendre l’excellente nouvelle concernant ces accords de collaboration », a déclaré le Dr. Régine Sitruk-Warechercheur émérite du Population Council. « La capacité potentielle de l’acétate de ségestérone à protéger et régénérer les neurones via la neurogenèse, la remyélinisation et l’anti-inflammation indique son utilité clinique potentielle. Il est temps de confirmer les résultats précliniques dans un premier essai clinique chez des patients atteints de SEP. »

La recherche sera supervisée par le Population Council en collaboration avec Médunik Canada fournir des conseils et des commentaires scientifiques par l’intermédiaire d’un comité consultatif scientifique conjoint. La première étude sera menée et supervisée par des experts de haut niveau dans le domaine des maladies neurologiques et plus particulièrement dans la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques.

« Ce projet est une avancée naturelle pour DPG, qui a participé à de nombreuses études sur la santé des femmes par l’intermédiaire de Duchesnay et qui continue maintenant de combler l’écart sur les besoins en santé des femmes par l’intermédiaire de Médunik Canada« , a déclaré Éric Gervais, président de DPG. S’efforçant de trouver des solutions aux défis complexes liés aux maladies débilitantes, Médunik Canada et le Population Council sont bien placés pour diriger ce projet ayant un impact potentiel mondial, changeant la vie de millions de personnes touchées par la SEP, dont les trois quarts sont des femmes ».

Avec le financement de Médunik CanadaLe projet est financé en partie par une subvention de la National MS Society des États-Unis dans le cadre de son programme Fast Forward, qui soutient le développement de traitements nouveaux et prometteurs contre la SEP.

« Le Population Council est ravi de conclure cette collaboration de recherche originale avec Médunik Canada pour étudier un nouveau traitement potentiel pour la sclérose en plaques, une maladie grave et imprévisible qui touche 2,8 millions de personnes aux États-Unis, Canada et dans le monde entier », a déclaré James Sailerdirectrice générale du Centre de recherche biomédicale du Population Council. « Nous sommes reconnaissants du financement reçu de Médunik Canada et la National MS Society qui nous permettra de mener ce travail prometteur. »

La collaboration de recherche démarre immédiatement et les premiers résultats de l’essai préclinique sont attendus d’ici fin 2025 ou début 2026, suivis d’essais cliniques pour tester la capacité de ce produit à induire la régénération de la myéline. S’il s’avère sûr et efficace tout au long des étapes restantes de la recherche, l’acétate de ségestérone (SGA) pourrait être l’une des premières thérapies de remyélinisation approuvées pour traiter la sclérose en plaques.

À PROPOS DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire chronique, imprévisible et invalidante du système nerveux central. La cause de la SEP reste inconnue. Cependant, des données suggèrent que le mode de vie, l’environnement, les facteurs génétiques et biologiques y contribuent tous. La maladie attaque la myéline, la gaine protectrice des nerfs, nécessaire à la transmission de l’influx nerveux par les fibres nerveuses. L’expression clinique de la maladie est due à la perturbation de l’influx nerveux causée par la lésion de la myéline. Les symptômes varient d’une personne à l’autre et peuvent inclure une fatigue invalidante, des problèmes de mobilité, des changements cognitifs et des problèmes de vision. On estime qu’un million de personnes vivent avec la SEP dans le monde. les États-Unis. Un diagnostic et un traitement précoces sont essentiels pour minimiser l’invalidité. Il n’existe pas encore de traitement curatif pour la SEP. Cependant, les traitements symptomatiques et les thérapies modificatrices de la maladie diminuent l’inflammation et réduisent la fréquence et la gravité des rechutes.

Canada Le Canada a l’un des taux de SEP les plus élevés au monde. On estime que 90 000 Canadiens vivent avec la maladie, dont les trois quarts sont des femmes. La plupart des personnes reçoivent un diagnostic de SEP entre 20 et 49 ans et subiront les effets imprévisibles de la maladie pendant le reste de leur vie. Pour en savoir plus sur la maladie, consultez Canadavisite https://mscanada.ca/

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

La National MS Society, fondée en 1946, est le chef de file mondial d’un mouvement en plein essor qui se consacre à la création d’un monde sans SEP. La Société finance des recherches de pointe pour trouver un remède, favorise le changement par le biais de la sensibilisation et propose des programmes et des services pour aider les personnes touchées par la SEP à vivre une vie meilleure. Connectez-vous pour en savoir plus et vous impliquer : nationalmssociety.org, Facebook, X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Instagram, YouTube ou 1-800-344-4867.

À PROPOS DU CONSEIL DE LA POPULATION

Le Population Council est une organisation de recherche de premier plan qui se consacre à la construction d’un monde équitable et durable qui améliore la santé et le bien-être des générations actuelles et futures. Nous générons des idées, produisons des preuves et concevons des solutions pour améliorer la vie des populations mal desservies du monde entier. Pour en savoir plus sur le Conseil, nos pôles d’innovation et nos bureaux internationaux : https://popcouncil.org/

À PROPOS DE MÉDUNIK CANADA

Médunik Le Canada La vision de l’Association canadienne des maladies rares est d’améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens atteints d’une maladie rare et invalidante. Fondée en Décembre 2009qui fait partie du Groupe pharmaceutique Duchesnay, la société donne accès à des médicaments orphelins grâce à des partenariats mondiaux stratégiques ainsi qu’à des projets de recherche et développement nationaux et internationaux. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://medunikcanada.com/fr/

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le Groupe Pharmaceutique Duchesnay (DPG), avec ses sociétés affiliées, a son siège social à Blainville, QuébecLe Groupe se compose de six sociétés pharmaceutiques pour répondre aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l’étranger.

DPG est l’une des huit entreprises du pays choisies pour participer au gouvernement de Le Canada Projet Hypercroissance Mondiale. Cette nomination offre un accompagnement exclusif et personnalisé d’au moins deux ans, afin d’accélérer sa croissance pour devenir une entreprise d’ancrage dans l’économie canadienne.

DPG, grâce à ses recherches et développements exclusifs et à des partenariats exclusifs, propose des traitements innovants pour une variété de pathologies dans les domaines de la santé des femmes, de l’urologie, de l’oncologie et des maladies rares, ainsi que des médicaments génériques à moindre coût. DPG reconnaît le dévouement et le professionnalisme de ses employés et promeut une culture positive et un environnement de travail flexible. Elle est profondément engagée dans la responsabilité environnementale et dans la contribution à la communauté par le biais du soutien de diverses organisations caritatives.

Pour plus d’informations, veuillez visiter https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr.

CONTACTS MÉDIAS :

Médunik Canada : Maria Savchuk Conseiller principal, Communications, [email protected] +1 (263) 388-3141

: Conseiller principal, Communications, +1 (263) 388-3141 Conseil de la population : Joe Shaffner Directrice des communications, [email protected] (202) 237-9401

