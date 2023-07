MediView XR reçoit l’autorisation 510(k) pour sa plateforme de navigation chirurgicale AR

MediView XRune entreprise de technologie médicale utilisant la réalité augmentée, annoncé il a reçu Autorisation FDA 510(k) pour son système de navigation chirurgicale AR baptisé XR90.

XR90 est une plate-forme de visualisation et de navigation chirurgicale en réalité augmentée qui permet aux prestataires de voir les tissus mous internes, les structures vasculaires, organiques et squelettiques d’un patient en 3D sur la base de leurs images CT.

Il combine également l’imagerie CT avec l’échographie, permettant d’afficher des images holographiques 3D anatomiquement sous la peau du patient, permettant aux prestataires d’effectuer des procédures peu invasives, telles que des ablations de tumeurs et des biopsies. Un rayon lumineux holographique est également utilisé pour suivre et afficher le chemin de l’instrument d’un médecin pour la navigation chirurgicale.

LA GRANDE TENDANCE

En mars, MediView XR a marqué 15 millions de dollars en financement stratégiqueun an après avoir obtenu un Investissement de 9,9 millions de dollars.

En décembre, la société basée à Cleveland annoncé il a conclu un accord de savoir-faire avec Mayo Clinic, dans lequel le système de santé fournirait une expertise technologique, clinique et de recherche pour accélérer l’innovation et faire progresser les solutions procédurales de réalité augmentée.

Un mois avant, MediView XR a annoncé une collaboration avec GE Healthcare pour co-développer le système OmnifyXR Interventional Suite, qui combinera les technologies d’imagerie de GE avec la réalité augmentée et l’expertise de navigation chirurgicale de MediView pour permettre aux médecins d’évaluer plusieurs affichages holographiques d’imagerie en direct en 3D.

D’autres sociétés proposant une plate-forme de navigation chirurgicale utilisant la réalité étendue sont Augmedics, qui a obtenu 82,5 millions de dollars en financement de série D le mois dernier, et Osso VR, qui a recueilli 66 millions de dollars en financement de série C en 2022 et 27 millions de dollars en financement de série B en 2021.