Méditation pour le bonheur, la paix monte comme un âge: enquête

Qu’est-ce qui pousse les Indiens à méditer? Selon une étude récente de l’application de méditation et de pleine conscience ThinkRight.me, c’est la recherche du bonheur, de la paix et de la croissance personnelle qui permet à la plupart des Indiens de continuer dans la sphère de la méditation.

Couvrant 1000 personnes âgées de 18 à 60 ans, à Mumbai, Delhi, Bengaluru et Pune, l’enquête cite également la gestion du stress et un meilleur sommeil comme d’autres domaines clés où la méditation a aidé les individus. Du point de vue des données d’application, près de 40% des utilisateurs de ThinkRight.me ont médité quotidiennement en 2020, passant un total de 2,64 milliards de minutes sur l’application pendant toute l’année.

L’enquête a également révélé comment la méditation aide différemment les différents groupes d’âge. La paix et le bonheur sont en tête des classements dans tous les groupes d’âge – et augmentent à mesure que l’on vieillit, car une personne sur deux âgée de 36 à 45 ans médite pour la paix et le bonheur, contre 1 sur 5 parmi les 18-25 ans.

La tranche d’âge des 18-25 ans et 46-55 ans a montré des tendances similaires; la quête de paix et de bonheur a été suivie d’un meilleur sommeil, d’une croissance personnelle et d’une gestion du stress, dans cet ordre.

En ce qui concerne l’analyse spécifique à la ville, la plupart des femmes de Mumbai méditent pour rechercher la paix et la croissance personnelle, tandis que les Punekars et les habitants de Bangalore sont à la recherche de paix et de bonheur.

Les Delhiites se tournent vers la méditation pour mieux dormir et gérer le stress.

Selon Rajan Navani, vice-président et directeur général de JetSynthesys, la société propriétaire de l’application, «l’Inde est souvent en tête des classements en matière d’études sur le stress et l’anxiété. Nous avons lancé ThinkRight.me il y a deux ans pour rendre les bienfaits de la méditation accessibles à tous. Nous croyons fermement au pouvoir de penser correctement, donc au nom, parce que nos pensées guident le déroulement de notre journée et de notre vie. Toutes les affirmations quotidiennes et les séances de méditation guidées sur ThinkRight.me sont nées de cette croyance fondamentale, et nous espérons utiliser ces résultats de l’enquête pour faire de la TRM une proposition encore plus convaincante. Avec le temps, nous espérons également que plus de gens adopteront la méditation et adopteront un mode de vie plus conscient afin que, collectivement, il y ait un changement positif dans le bien-être mental et émotionnel général des gens.

Le début de 2020 a entraîné Covid-19, une pandémie mondiale qui a été dure pour la plupart des individus et les données de l’application en sont la preuve.

Selon cette plate-forme avec plus de 2 millions de téléchargements, le trafic maximum vu sur l’application a eu lieu pendant les mois d’avril 2020 à juin 2020, pendant le verrouillage induit par Covid-19, avec des utilisateurs actifs quotidiens augmentant de 50 pour cent couplés à une augmentation significative. dans les abonnements aussi. Les affirmations positives quotidiennes suivies des offres de méditation guidée sont en tête des classements pour ce qui a le plus aidé les utilisateurs de l’application en 2020.