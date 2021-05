Medina Spirit, lauréate du Kentucky Derby, est testée positive pour une substance interdite

L’entraîneur Bob Baffert a déclaré dimanche matin que Medina Spirit avait été testé positif à la bétaméthasone après avoir remporté le Kentucky Derby le 1er mai à Churchill Downs, un résultat qui pourrait finalement conduire à la disqualification du cheval.

Baffert a contesté le résultat du test positif de 21 picogrammes, affirmant que Medina Spirit «n’a jamais été traité avec de la bétaméthasone», qui est un médicament anti-inflammatoire.

Selon les règlements de la Kentucky Horse Racing Commission, un deuxième test positif – appelé «échantillon fractionné» – est requis avant qu’un cheval puisse être disqualifié.

Baffert a déclaré qu’il ne savait pas quand le résultat de l’échantillon fractionné sera disponible. Marc Guilfoil, directeur exécutif du KHRC, a déclaré que le résultat du test positif avait été reçu vendredi.

« Au cours de l’enquête, l’entraîneur et le propriétaire du cheval auront droit à une procédure régulière et à la possibilité de faire appel », a déclaré Guilfoil. « Par conséquent, le KHRC ne fournira pas d’autres commentaires pour le moment. »

Churchill Downs a confirmé le finaliste Mandaloun sera déclaré vainqueur du Kentucky Derby si les résultats du test positif de Medina Spirit sont confirmés.

L’entraîneur de Mandaloun, Brad Cox, originaire de Louisville, a refusé de commenter.

Bien que l’utilisation de la bétaméthasone soit autorisée dans le Kentucky à titre thérapeutique, tout résultat positif le jour de la course est une violation. De nouvelles règles sont entrées en vigueur en août dernier qui ont remplacé un seuil de 10 picogrammes par millilitre par la «limite de détection» plus stricte, une norme déclenchée par la quantité la plus faible d’une substance qui peut être distinguée avec confiance de l’absence de cette substance.

Baffert a qualifié le test positif de «injustice totale», affirmant que Medina Spirit n’a jamais été traité avec de la bétaméthasone. Il a dit qu’il mènera sa propre enquête et se conformera à la KHRC.

«Hier, j’ai eu le plus gros coup de fouet en course pour quelque chose que je n’ai pas fait», a déclaré Baffert. «C’est dérangeant. C’est une injustice envers le cheval.

«Je n’ai aucune idée d’où cela vient. Nous ne pouvons pas croire que c’est là-dedans.

« Les connexions de Medina Spirit ont le droit de demander un test d’un échantillon fractionné et nous comprenons qu’elles ont l’intention de le faire », lit-on dans la déclaration. « Pour être clair, si les résultats sont confirmés, les résultats de Medina Spirit dans le Kentucky Derby seront invalidés et Mandaloun sera déclaré vainqueur. »

Wolken:Comme excuse pour la monture de Bob Baffert, il ne profite plus du doute

Attendez. Nous pourrions gagner?:Qu’arrive-t-il aux paris placés sur le vainqueur du Derby Medina Spirit?

De plus, la piste a suspendu Baffert d’entrer des chevaux à Churchill Downs, avec effet immédiat.

Baffert a déclaré qu’il prévoyait toujours d’entrer dans Medina Spirit dans Preakness de samedi à Pimlico à Baltimore.

« Il est toujours le vainqueur du Derby », a déclaré Baffert, « mais nous devons passer par ce processus. »

Dimanche après-midi, le Maryland Jockey Club a déclaré qu’il « consultait la Maryland Racing Commission, et que toute décision concernant l’entrée de Medina Spirit dans le 146th Preakness Stakes sera prise après examen des faits. »

Le tirage au sort Preakness est prévu pour lundi midi.

Après que Baffert ait tenu une conférence de presse dimanche matin à la grange 33 à l’arrière de Churchill Downs, la piste a publié une déclaration selon laquelle elle suspendait immédiatement l’entraîneur d’entrer des chevaux.

«Le non-respect des règles et des protocoles de médication met en péril la sécurité des chevaux et des jockeys, l’intégrité de notre sport et la réputation du Kentucky Derby et de tous ceux qui y participent», a déclaré Churchill Downs dans le communiqué. «Churchill Downs ne le tolérera pas.»

La victoire de Medina Spirit a donné à Baffert sa septième victoire au Kentucky Derby, brisant pour la plupart une égalité avec Ben Jones par un entraîneur au cours des 147 ans d’histoire de la course.

Mais l’entraîneur du Temple de la renommée a passé une grande partie de l’année dernière à se battre contre les commissions de course de l’État et a été condamné à quatre amendes pour des infractions liées aux médicaments au cours des 12 derniers mois.

Le mois dernier, la commission des courses de l’Arkansas a voté à l’unanimité la levée de la suspension de 15 jours de Baffert et le rétablissement du classement de ses deux chevaux (Charlatan et Gamine) qui ont été testés positifs à la lidocaïne le jour du Derby de l’Arkansas l’année dernière.

C’était la troisième fois en trois mois que Baffert était sorti pratiquement indemne de cas de drogue devant des commissions d’État. Auparavant, le California Horse Racing Board avait confirmé la victoire controversée de Justify au Santa Anita Derby en 2018 et le KHRC avait utilisé sa discrétion pour épargner à Baffert une suspension pour le test positif de Gamine après le Kentucky Oaks de l’année dernière.

Baffert a toujours nié tout acte répréhensible.

«Je ne me sens pas en sécurité pour m’entraîner, et ça empire», dit-il. «Comment puis-je avancer à partir de cela, sachant que quelque chose comme ça peut arriver? C’est une injustice totale. Mais je vais le combattre bec et ongles parce que je le dois au cheval, je le dois au propriétaire et je le dois à notre industrie. Notre industrie doit s’intensifier et nous devons faire un meilleur travail en course. …

«Je ne suis pas un complot (théoricien). Tout le monde n’est pas là pour me chercher. Mais il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Pourquoi cela m’arrive-t-il? Il y a des problèmes en course, mais ce n’est pas Bob Baffert.

Une seule fois, un vainqueur du Kentucky Derby a été disqualifié en raison d’une violation de drogue.

En 1968, Dancer’s Image a terminé premier et Forward Pass est arrivé deuxième. Mais après la découverte de la phénylbutazone dans une analyse d’urine post-course de Dancer’s Image, Forward Pass a été déclaré vainqueur. Après près de quatre ans de litige, la plus haute cour du Kentucky a confirmé la décision du KHRC.

Tim Sullivan a contribué à cette histoire. Jason Frakes: 502-582-4046; jfrakes@courier-journal.com; Twitter: @KentuckyDerbyCJ.