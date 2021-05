Medina Spirit creuse profondément alors que Baffert établit le record du Kentucky Derby | Actualités des courses

Medina Spirit a donné à Bob Baffert une septième victoire record au Kentucky Derby avec une performance courageuse en tête sous John Velazquez.

Sur un poulain qui ne coûtait que 1000 $ en tant que yearling en 2019 et 35000 $ à ses relations actuelles l’année dernière, Velazquez était magistral du front – tout comme il était dans le renouvellement retardé de Covid en septembre à bord de l’Authentic formé par Baffert.

Avec une foule de 51 838 personnes présentes à Churchill Downs, Soup And Sandwich et Mandaloun n’étaient jamais loin, la qualité essentielle préférée ayant également un voyage en douceur.

Ce dernier a fait le tour du tour à domicile entre les mains de Luis Saez, alors que Hot Rod Charlie a également rejoint le combat.

Mais dans presque une répétition de la victoire d’Authentic quand Tiz The Law avait l’air de passer, Velazquez avait tout jugé à la perfection et sa monture a répondu à chaque appel pour tenir Mandaloun. Hot Rod Charlie a terminé troisième et Essential Quality quatrième.

Baffert – qui avait été contraint de diriger la passionnante Life Is Good hors de la course après un revers – a déclaré à NBC Sports: « Je savais qu’il s’entraînait bien, mais je suis vraiment surpris – quand je l’ai vu sur une avance facile, je attendait que ces chevaux viennent à lui.

« Mais Johnny l’avait parfaitement placé et si vous l’avez en tête, il se battra. Quand ces chevaux sont venus à lui – je ne peux pas croire qu’il a gagné cette course. Ce petit cheval, c’est lui – il était tout cran.

«Je suis le gars le plus chanceux du monde. Je suis tellement gâté d’amener ces chevaux lourds ici, mais ce petit cheval il a un cœur, un si grand cœur.

« Il n’est pas encore rentré (établissant un nouveau record), j’adore le disque mais c’est une de ces choses – je suis tellement ravi, on ne sait jamais si tu vas revenir un jour. C’est si difficile.

« Pour gagner un septième – nous restons concentrés et y travaillons. Je ne pourrais pas être plus fier de mon équipe. Mais ce petit cheval, il l’a gagné aujourd’hui, il ne sait pas combien il a coûté. petit cheval de course – il était tout le cheval de course aujourd’hui. «

La victoire a couronné deux jours formidables pour le magistral Velazquez, qui a débarqué les Kentucky Oaks vendredi soir avec Malathaat.

Gagner le Derby pour la quatrième fois, il a déclaré: « Il n’y a pas de mots pour le décrire – quelle sensation incroyable, cela ne vieillit pas.

« J’ai dit à Bob que nous allions le mettre en tête et voir ce qui se passait et je pense que c’est le cheval à battre. Ça a marché. »