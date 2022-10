Medieval Times poursuit le syndicat pour contrefaçon de marque

Medieval Times Dinner and Tournament , un dîner-théâtre familial proposant des jeux de style médiéval, des combats à l’épée et des joutes interprétés par un casting de 75 acteurs et 20 chevaux, tenu à Lyndhurst, New Jersey

Medieval Times a jeté le gant.

La chaîne de restaurants et de spectacles poursuit le syndicat de ses employés du New Jersey pour avoir prétendument enfreint sa marque en utilisant le nom Medieval Times.

La plainte, déposée jeudi devant un tribunal fédéral du New Jersey, allègue qu’une éventuelle confusion avec le syndicat, Medieval Times Performers United, menace la “bonne volonté établie” du lieu de restauration et de joutes et crée une association inévitable entre le syndicat et l’entreprise.

Le restaurant conteste également le fait que le syndicat prétend être situé “sur ou à proximité du château du Medieval Times” à Lyndhurst, New Jersey, où travaillent les artistes. Dans le dossier, la société a inclus une demi-douzaine de photos de ses châteaux, qu’elle possède et exploite depuis près de 40 ans.

Le syndicat représente également les travailleurs de Medieval Times sur un site en Californie. Il existe plusieurs sites Medieval Times en Amérique du Nord, notamment en Floride, au Maryland et à Toronto, au Canada.

Medieval Times, qui est une société privée, demande une injonction sur l’infraction et le paiement des travailleurs syndiqués du château pour les dommages, les honoraires d’avocat et les profits injustes réalisés sous le nom de Medieval Times. Rien n’indique que le syndicat ait des activités en contact direct avec les consommateurs.

Medieval Times Performers United est un sous-ensemble d’un syndicat national d’artistes interprètes appelé l’American Guild of Variety Artists. Les autres membres de l’AGVA incluent les artistes de Disneyland Resort, les Rockettes et les artistes de théâtre à la fois sur et hors de Broadway.

Jeudi, Medieval Times Performers United a qualifié la plainte de “poursuite frivole” et de “bandit illégal”.

“Il s’agit d’une tentative grotesque de représailles contre les travailleurs pour avoir exercé leur droit légalement protégé de former un syndicat et de négocier collectivement”, a déclaré le syndicat dans son communiqué. “Mais ça va échouer.”

Medieval Times n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Si le procès réussit, il pourrait avoir des implications de marque pour les syndicats du même nom, qui incluent souvent le nom de l’entreprise représentée par les employés qui s’organisent. Mais Julia Matheson, partenaire et experte en marques au Potomac Law Group, ne voit aucun fondement à une revendication de marque.

Des organisations telles que ces syndicats ont droit à une “utilisation équitable nominative”, ce qui leur permet d’utiliser le nom comme moyen d’identifier le groupe et son association avec l’entreprise, a déclaré Matheson.

Elle a noté que Medieval Times ne détient pas de marque sur l’imagerie du château et la palette de couleurs rouge-or qui est indiquée dans le dossier, mais a déclaré que cela n’aurait probablement pas d’importance même si c’était le cas, car les clients potentiels ne risquent pas de semer la confusion. les deux organisations.

La marque “est une loi de protection des consommateurs et les consommateurs ne sont pas impliqués”, a déclaré Matheson. “Si le syndicat était engagé dans des activités commerciales qui se négociaient pour l’employeur, ce serait un peu un cheval différent.”

De nombreux autres syndicats portent le nom de leur société associée, notamment Starbucks Workers United, ainsi que Trader Joe’s United et le Home Depot Workers United récemment formé.

“C’est un sujet sensible que la plupart des employeurs ne veulent pas aborder, ils ne veulent pas de mauvaises relations publiques”, a déclaré à CNBC Matheson, dont le cabinet a déjà représenté à la fois les plaignants et les défendeurs dans des réclamations similaires. “Honnêtement, compte tenu de la difficulté qu’ont tant d’organisations à trouver des employés ces jours-ci, il est très intéressant que Medieval Times ait choisi cette voie.”

L’entreprise de Matheson n’est pas impliquée dans l’affaire Medieval Times, mais représente Starbucks sur certaines questions.