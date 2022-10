Medicine Hat dit que cela a mis fin à l’itinérance il y a un an, mais cela n’a pas duré longtemps

Jan Leibel ne sait pas où elle va passer la nuit.

Elle a campé dans le Riverside Veterans’ Memorial Park de Medicine Hat, le long de la rivière Saskatchewan Sud, ces dernières nuits, mais elle a reçu un billet de 50 $ pour camping illégal et devra probablement trouver un nouvel endroit.

“Allez probablement dans les buissons au lieu d’une tente”, a-t-elle dit.

Leibel, 44 ans, était assis sur une couverture à côté de deux sacs polochons. Mis à part la difficulté de dormir dans un parc, elle passait une journée exceptionnellement mauvaise. Avec le billet, son petit ami vient de mettre fin à leur relation.

“C’est difficile quand tu es dans la rue parce que tu ne veux pas être seul”, a-t-elle déclaré.

Leibel a été sans abri pendant la majeure partie de l’année écoulée et est considéré comme un sans-abrisme chronique.

Jan Leibel, 44 ans, a reçu une contravention pour avoir campé illégalement dans un parc du centre-ville de Medicine Hat. Elle prévoit de passer une autre nuit à l’extérieur parce qu’elle dit qu’elle n’a nulle part où aller. (Bryan Labby/CBC)

L’année dernière, cette ville de 63 000 habitants dans le sud-est de l’Alberta a déclaré avoir mis fin à l’itinérance dans une déclaration qui a attiré l’attention nationale.

À cette époque, moins de trois personnes étaient considérées comme des sans-abri chroniques pendant au moins trois mois consécutifs, suffisamment pour déclarer la fin du problème — la première ville au Canada à le faire.

Cependant, ce statut n’a duré que cinq mois. La ville essaie maintenant de déterminer l’ampleur du problème et ce qu’il faut faire pour aider ceux qui sont sans abri.

Un décompte ponctuel, organisé tous les deux ans, a eu lieu le soir du 26 septembre. Le nombre officieux avant que des dizaines de bénévoles ne descendent dans les rues pour commencer le décompte était de 17 “sans-abri chroniquement actifs”, avec deux douzaines de personnes considérées comme dans et hors de l’itinérance.

L’enquête a révélé que le nombre de sans-abri chroniques est passé à 19, tandis que le nombre de sans-abri et de sans-abri a grimpé à 50. Et cela n’inclut pas les personnes dans les logements de transition, les refuges, les centres de traitement et le centre de détention provisoire local.

Le problème est beaucoup plus important, selon à qui vous demandez.

Deana Auger croit qu’il y a environ 150 sans-abri à Medicine Hat.

“Il y a beaucoup de sans-abri, vous devriez le voir”, a-t-elle déclaré alors qu’elle était assise sur un trottoir derrière un dépanneur en face de l’hôtel de ville.

“C’est aléatoire. Parfois, ils surfent sur un canapé pendant un certain temps, parfois ils sont dans la rue, parfois ils s’endorment là où ils sont”, a-t-elle déclaré.

Elle dit que le problème s’est aggravé depuis la fermeture d’un motel local, qui était devenu associé à des activités criminelles, selon la police. La fermeture a déplacé un certain nombre de personnes, dont certaines se trouvent au centre-ville.

Deana Auger, 59 ans, est sans abri depuis des décennies. Elle vit dans la rue à Medicine Hat. (Bryan Labby/CBC)

Auger a vécu dans la communauté par intermittence pendant plus de 30 ans. Elle est originaire de la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique. Auger, qui est une arrière-grand-mère, dit qu’elle est accro aux analgésiques depuis des années et qu’elle n’a pas été en contact étroit avec sa famille. Elle dit qu’elle ne veut pas être un fardeau pour eux.

Elle va probablement passer une autre nuit à dormir dehors.

Colton McKenzie, 23 ans, détient un bon pour une carte-cadeau de 10 $. Il est sans abri à Medicine Hat depuis un an. (Bryan Labby/CBC)

Colton McKenzie a le même plan.

Le jeune homme de 23 ans, qui portait deux sweats à capuche, un gilet et un pantalon de pyjama, a déclaré aux enquêteurs lors du décompte ponctuel qu’il n’avait nulle part où aller.

“Je resterais avec ma mère, mais elle dit qu’elle n’a pas assez de place, alors je suis un peu dans la rue en ce moment”, a-t-il déclaré.

Madi Franzen, 24 ans, dirige l’une des neuf équipes qui ont été dépêchées pour compter le nombre de sans-abri. Elle est récemment diplômée d’un programme de conseil en toxicomanie et travaille comme intervenante en logement pour un organisme local sans but lucratif.

“C’est pour avoir une image précise de qui nous avons dans notre ville et de ce que nous pouvons faire pour eux”, a-t-elle déclaré.

Le refuge change de main

Medicine Hat compte trois refuges pour sans-abri, dont un établissement de 30 lits ouvert de 19 h 30 à 7 h 30. L’Armée du Salut a dirigé le refuge pendant des années, mais a récemment accepté de vendre l’établissement à Mustard Seed.

Le changement de propriétaire a alimenté les spéculations sur l’avenir de l’établissement.

The Mustard Seed dit qu’il a accepté d’acheter cette propriété et de continuer à l’exploiter comme refuge de nuit à Medicine Hat. L’agence à but non lucratif affirme disposer de suffisamment d’espace pour 30 personnes par nuit. (Bryan Labby/Nouvelles de CBC)

“The Mustard Seed a décidé d’acheter ce bâtiment et continuera sans interruption [sic] à compter du 1er octobre pour que le refuge soit opérationnel », a déclaré Colette Eirich, directrice générale de Mustard Seed à Medicine Hat.

Eirich dit que le contrat de refuge durera jusqu’au 31 mars 2023.

“Il y a un endroit pour nos sans-abri qui n’ont pas d’adresse permanente, un endroit où ils peuvent aller pour être en sécurité et passer une nuit pour dormir”, a-t-elle déclaré.

Mettre fin à l’itinérance

Bien qu’il y ait eu tant de fanfare lorsque la communauté a déclaré la fin de l’itinérance chronique, ne vous attendez pas à ce qu’elle revienne de sitôt.

“Si je devais faire une déclaration, je ferais une déclaration à chaque fois que nous hébergeons quelqu’un dans notre communauté, que ce soit quelqu’un qui dort dans la rue ou une famille que nous gardons chez elle”, a déclaré Jaime Rogers, gestionnaire du développement des sans-abri et des logements pour la Medicine Hat Community Housing Society.

Rogers dit qu’il y a eu des commentaires négatifs après que la communauté a fait la déclaration.

Jaime Rogers est le directeur du développement des sans-abri et du logement pour la Medicine Hat Community Housing Society. Elle dit qu’il faudra du temps pour mettre fin à l’itinérance chronique. (Bryan Labby/CBC)

“Parce que, généralement, le grand public ne voit pas la différence entre quelqu’un qui vit un sans-abrisme chronique et quelqu’un qui peut juste dormir dehors pour la première fois et ne pas vivre un sans-abrisme chronique”, a-t-elle déclaré.

“Il y avait donc certainement une attention négative autour de cela.”

Rogers dit que son agence et la communauté s’efforceront de revenir à ce qu’elle appelle “l’itinérance chronique zéro fonctionnelle”.

“Mais cela prendra du temps, compte tenu de l’état actuel de toutes les communautés, pas seulement ici à Medicine Hat.”

Elle fait référence à la hausse du coût de la vie qui touche tout le monde, en particulier les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

Leur stratégie reste quelque chose qu’ils appellent “le logement d’abord” – un engagement à fournir un abri à quiconque sans prérequis ni condition, y compris être sobre.

“C’est un droit humain fondamental d’avoir un toit au-dessus de sa tête et d’avoir accès à un logement sûr et approprié”, a déclaré Rogers.

Patrouilles de police, impact au centre-ville

Le maire de la ville affirme qu’il s’agit d’un problème complexe qui touche les gens qui vivent dans la rue, leurs familles et amis, mais aussi les commerçants et les gens qui viennent au centre-ville.

“C’est une préoccupation à plusieurs niveaux”, a déclaré Linnsie Clark.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est essayer d’apporter des améliorations progressives pour nous assurer que nous faisons tout notre possible pour réduire ces chiffres, et cela implique également les gouvernements provincial et fédéral.”

Le sergent de police de Medicine Hat responsable des patrouilles à pied quotidiennes dans le centre-ville n’est pas très sûr du dernier nombre de sans-abri, mais le problème est à l’avant-plan.

« Il semble qu’il y ait beaucoup de gens qui dorment dans la rue à Medicine Hat », a déclaré le sergent. Brian Bohr.

“Est-ce que c’est comme avant, je ne sais pas. Mais il semble certainement qu’ils sont plus visibles pour le public.”

Un agent du service de police de Medicine Hat rencontre des membres de la famille Larivière, qui vivent sans abri dans la ville du sud de l’Alberta. (Bryan Labby/CBC)

Le travail de l’équipe consiste à faire respecter la loi, y compris les règlements locaux, à rencontrer les propriétaires d’entreprises qui ont des préoccupations et à diriger les sans-abri vers divers soutiens.

“Nous recherchons également cet angle où nous pouvons les aider et les empêcher d’avoir continuellement besoin de consommer de la drogue ou de l’alcool, ou de s’installer dans nos parcs, en essayant de trouver le service social capable de les aider et de leur apporter l’aide qui dont ils ont besoin. Et que facturer quelqu’un n’est pas toujours la bonne réponse », a déclaré Bohrn.

Le service de police de Medicine Hat affirme avoir délivré 13 contraventions de camping illégales à des personnes qui ont passé la nuit dans les parcs de la ville cette année.

Quant à Leibel, elle se sent plus en sécurité en restant dehors pour le moment.

Elle a essayé le refuge pour femmes, mais cela n’a pas marché aussi bien qu’elle l’espérait. Elle a dit qu’elle ne se sentait pas en sécurité après qu’une autre femme qui y séjournait l’ait “déclenchée”, alors elle est partie.

Elle envisage donc de rester à nouveau dans le parc, tout en évitant un autre billet.

Bryan Labby est journaliste d’entreprise à CBC Calgary. Si vous avez une bonne idée d’article ou un conseil, vous pouvez le joindre à bryan.labby@cbc.ca ou sur Twitter à @CBCBryan.