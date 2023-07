Medicare propose une couverture plus large des TEP

Medicare prévoit d’étendre sa couverture des scanners TEP utilisés pour aider à diagnostiquer la maladie d’Alzheimer, un changement majeur de politique qui pourrait faciliter l’accès des patients aux nouveaux traitements qui entrent sur le marché américain.

La proposition abolirait la politique nationale actuelle de Medicare. À l’heure actuelle, le programme pour les personnes âgées ne couvrira qu’une seule TEP par vie pour les patients participant aux essais cliniques.

La proposition de Medicare permettrait aux organisations régionales, appelées Medicare Administrative Contractors, de décider de couvrir ou non l’outil de diagnostic. Ces entrepreneurs régionaux prennent des décisions de couverture en fonction du fait qu’un service est « raisonnable et nécessaire » pour le diagnostic d’une maladie.

Chiquita Brooks-LaSure, responsable des Centers for Medicare and Medicaid Services, a déclaré lundi dans un communiqué que le politique proposée « remplit l’engagement de CMS de permettre une couverture plus large de ce test de diagnostic. » On ne sait toujours pas quand la décision sur les TEP sera finalisée.

La TEP est un outil de diagnostic crucial qui détecte une protéine amyloïde dans le cerveau associée à la maladie d’Alzheimer. Les scanners sont la méthode la plus courante pour aider à diagnostiquer les patients.

Les personnes sous Medicare en général payez 20% du coût d’une TEP après avoir acquitté leur franchise. Le coût d’un seul scanner s’élèverait à environ 313 dollars par patient, selon une estimation d’une étude publiée en mai dans la revue médicale JAMA Internal Medicine.