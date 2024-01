Medicare peut couvrir Ozempic, mais pas pour la perte de poids

Le sémaglutide (nom de marque Ozempic) est un médicament qui a été développé pour la première fois pour traiter le diabète de type 2. Bien qu’il soit efficace pour contrôler la glycémie, il s’est également avéré diminuer l’appétit et favoriser la perte de poids. Une étude a révélé que les personnes perdaient jusqu’à 6 % de leur poids dans les trois mois et jusqu’à 11 % dans les six mois suivant leur prise.

Malheureusement, Medicare ne couvre ce médicament que dans certaines situations. Par exemple, Ozempic est couvert pour le traitement du diabète de type 2 ; il n’est pas couvert dans le but de perdre du poids.

Cet article abordera les conditions pour lesquelles Medicare couvre Ozempic, quand ce n’est pas le cas, et comment réaliser des économies sur Ozempic si ce n’est pas couvert par votre assurance maladie.

imyskin/Getty Images



Quand Medicare couvre-t-il Ozempic ?

Medicare couvre les médicaments qu’il considère comme médicalement nécessaires. Cela inclut la plupart des médicaments approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) pour certaines indications, notamment un diagnostic, une maladie, une blessure, un syndrome ou une affection.

Ozempic est un médicament injectable appartenant à la classe des médicaments appelés agonistes peptidiques de type glucagon (médicaments GLP-1). Il a une indication approuvée par la FDA pour le diabète de type 2 et pour la réduction des événements cardiovasculaires chez les personnes atteintes à la fois de diabète de type 2 (le corps ne peut pas réguler correctement et utiliser la glycémie comme carburant) et de maladies cardiovasculaires connues (affections affectant le cœur et les vaisseaux sanguins). ).

De nombreux plans Medicare Part D couvriront Ozempic pour les bénéficiaires qui présentent ces conditions.

Utilisation hors AMM

Dans certains cas, les médicaments sont utilisés hors AMM. Cela signifie qu’un médecin prescrit un médicament pour une indication médicale différente de celle approuvée par la FDA, ou à une dose, une fréquence ou une administration différente.

Les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS) peuvent autoriser la couverture des médicaments destinés à une utilisation non conforme si ce traitement est accepté comme un soin raisonnable, s’il est étayé par des recherches médicales et s’il est accepté comme norme de pratique dans la communauté médicale.

L’obésité peut augmenter le risque de développer un certain nombre de problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, le diabète et l’apnée du sommeil (la respiration s’arrête et recommence à plusieurs reprises pendant le sommeil), entre autres. Pour certaines personnes, les modifications du mode de vie, comme l’alimentation et l’exercice physique, ne suffisent pas toujours à réduire ces risques. C’est pourquoi de nombreuses personnes se tournent vers des médicaments comme le sémaglutide pour aider à perdre du poids.

Définition et statistiques de l’obésité L’obésité est une condition médicale définie par un excès de graisse dans le corps. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), près de 42 % des adultes aux États-Unis souffrent d’obésité. L’obésité est définie médicalement comme un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30. L’IMC est un calcul basé sur le poids et la taille. Cette mesure est considérée comme erronée car elle ne prend pas en compte de nombreux autres facteurs affectant la masse corporelle.

Raisons pour lesquelles Medicare ne couvrira pas Ozempic

Lorsque la loi Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act (MMA) de 2003 a créé Medicare Part D, elle incluait une règle selon laquelle les médicaments ne pouvaient pas être couverts pour des raisons esthétiques ou à des fins de perte de poids. Ceci, malheureusement, limite la couverture d’Ozempic, et si vous ne souffrez pas de diabète de type 2, Medicare Part D ne le couvrira pas.

Et Wegovy ? Comme Ozempic, Wegovy est une version de marque du médicament sémaglutide. Contrairement à Ozempic, son indication FDA ne concerne pas le diabète de type 2 mais la gestion chronique du poids. Étant donné que le médicament est destiné à perdre du poids, Medicare ne le couvre pas.

À propos, le MMA a été adopté avant que l’American Medical Association (AMA) ne désigne l’obésité comme une maladie en 2013.

Face à l’augmentation des taux d’obésité et des complications liées à l’obésité, l’AMA a plaidé en 2023 en faveur d’une couverture du traitement de l’obésité. Il a déclaré : « L’AMA exhortera les assureurs maladie à fournir une couverture des médicaments amaigrissants disponibles approuvés par la FDA, y compris les médicaments GLP-1, afin de démontrer leur engagement envers la santé et le bien-être de nos patients. »

Une analyse de 2023 réalisée par le Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy & Economics à l’Université de Californie du Sud (USC) a examiné les effets potentiels de tels médicaments sur le système de santé. Ils ont estimé que Medicare pourrait économiser jusqu’à 245 milliards de dollars sur 10 ans s’il élargissait sa couverture pour inclure les traitements de perte de poids.

Bien que l’utilisation de ces médicaments entraîne un coût initial, un traitement ciblé sur la perte de poids réduirait les complications liées à l’obésité, les traitements pour ces affections et le besoin d’hospitalisation. Avec plus d’économies potentielles que de dépenses, il est possible que Medicare reconsidère sa décision de couvrir les médicaments amaigrissants à l’avenir.

Comment faire en sorte que Medicare prenne en charge le coût d’Ozempic

En tant que médicament de marque, Ozempic peut être assez coûteux. Novo Nordisk, la société pharmaceutique qui fabrique le médicament, note que chaque stylo auto-injecteur Ozempic coûte un prix de détail de 937 $. Selon la dose que vous prenez, vous devrez peut-être payer plus ou moins ce montant chaque mois.

Si vous avez la chance d’avoir une assurance, vos dépenses pourraient être bien inférieures. Cela suppose que votre régime de soins de santé couvre le médicament.

Étant donné que la classe de médicaments GLP-1 est plus chère que de nombreuses autres classes de médicaments antidiabétiques, votre plan Partie D peut exiger que votre médecin vérifie pourquoi Ozempic est médicalement nécessaire pour vous avant de couvrir le médicament. C’est ce qu’on appelle une autorisation préalable.

Votre plan peut également vous obliger à essayer d’abord d’autres médicaments moins coûteux afin de réduire les coûts. C’est ce qu’on appelle la thérapie par étapes.

Parlez avec votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour que Medicare couvre Ozempic. Un diagnostic de diabète de type 2 est essentiel, mais un calcul de l’IMC doit être inclus dans toute documentation de votre plan Partie D pour améliorer vos chances de couverture.

Autres moyens d’obtenir des économies sur Ozempic

Novo Nordisk propose une carte d’épargne qui peut réduire le coût d’Ozempic à seulement 25 $ par mois. Pour profiter de ce programme, vous devez avoir une assurance commerciale et vous ne pouvez pas bénéficier de Medicare ou Medicaid.

Puisqu’il n’existe aucune possibilité d’épargne pour les personnes qui n’ont pas d’assurance ou pour celles qui utilisent des programmes fédéraux, l’égalité d’accès pour tous n’est pas possible.

Si vous bénéficiez de Medicare, vous devez déterminer si vous êtes admissible à la subvention pour faible revenu de la partie D, appelée aide supplémentaire. Cela peut réduire le montant que vous payez pour vos médicaments en franchises, en coassurance ou en co-paiement au cours de l’année. Grâce à la loi sur la réduction de l’inflation, davantage de personnes seront éligibles au programme de subventions en 2024.

Toutes les formulations de sémaglutide, y compris les suivantes, favorisent la perte de poids, pas seulement Ozempic :

Wegovy : Il s’agit d’une version injectable du sémaglutide, mais le médicament est disponible à des doses différentes de celles d’Ozempic. Étant donné que le médicament est approuvé par la FDA pour la perte de poids, il n’est pas couvert par Medicare, mais vous pourrez peut-être bénéficier de réductions auprès du fabricant.

: Il s’agit d’une version injectable du sémaglutide, mais le médicament est disponible à des doses différentes de celles d’Ozempic. Étant donné que le médicament est approuvé par la FDA pour la perte de poids, il n’est pas couvert par Medicare, mais vous pourrez peut-être bénéficier de réductions auprès du fabricant. Rybelsus: Cette marque de sémaglutide est prise par voie orale et non par injection. Avec une indication de diabète approuvée par la FDA, il peut être couvert par votre plan Medicare Part D. La quantité de perte de poids prévue est comparable à celle des versions injectables. Des réductions sont également disponibles via Novo Nordisk pour les personnes bénéficiant d’une assurance commerciale, mais pas pour celles bénéficiant de Medicare ou Medicaid.

Médicaments GLP-1 D’autres médicaments GLP-1 peuvent également favoriser la perte de poids. Mounjaro (tirzépatide) est l’un de ces médicaments. Avec une indication approuvée par la FDA pour le diabète de type 2, Medicare Part D peut le couvrir. Son fabricant, Eli Lilly, annonce un prix catalogue de 1 069 $ par mois. Comme Ozempic, les cartes de réduction sont disponibles pour les personnes assurées mais pas pour celles qui bénéficient de Medicare ou Medicaid.

Résumé

Ozempic et d’autres médicaments GLP-1 sont des médicaments efficaces pour perdre du poids qui peuvent ou non être couverts par Medicare Part D. Étant donné que la législation actuelle n’autorise pas Medicare Part D à couvrir les médicaments amaigrissants, ces médicaments ne seront couverts que lorsqu’ils sont utilisés pour traiter le diabète.

Cela pourrait changer à mesure que les organisations professionnelles font pression pour que les médicaments amaigrissants soient couverts par Medicare à l’avenir.