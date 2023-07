Medicare permettra aux entreprises pharmaceutiques de discuter des négociations sur les prix des médicaments

Des centaines de travailleurs de la santé du 1199SEIU ont organisé un rassemblement et se sont assis pour bloquer la 3e avenue où certains ont été arrêtés. Ils ont protesté contre les coupes dans les soins de santé dans le budget du gouverneur Kathy Hochuls sur Medicare.

Medicare a déclaré vendredi qu’il autoriserait les sociétés pharmaceutiques à discuter publiquement des négociations historiques sur les prix des médicaments du programme, supprimant une exigence de confidentialité qui, selon l’industrie, violait le premier amendement dans les poursuites intentées ce mois-ci.

Dans les premières directives publiées en mars, Medicare avait interdit à l’industrie de divulguer publiquement des informations sur le prix inférieur initialement proposé par le gouvernement fédéral pour les médicaments ciblés dans le cadre du programme, ainsi que les raisons pour lesquelles le gouvernement avait choisi ce prix.

Medicare avait également interdit aux entreprises de divulguer toute conversation verbale pendant la période de négociation. Il a également exigé des entreprises qu’elles détruisent toute information dans les 30 jours si le médicament n’est plus sélectionné pour les négociations.

Dans des directives révisées publiées vendredi, Medicare a déclaré qu’une entreprise « peut choisir de divulguer publiquement des informations concernant les négociations en cours à sa discrétion ».

La loi sur la réduction de l’inflation, adoptée l’année dernière, a autorisé Medicare à négocier directement avec les sociétés pharmaceutiques sur les prix pour la première fois. Le programme est le pilier central des efforts de l’administration Biden pour contrôler la hausse des prix des médicaments aux États-Unis.

Merck la chambre de commerce des États-Unis, Bristol Myers Squibb et le groupe de pression de l’industrie Pharmaceutical Research and Manufacturers of America a demandé ce mois-ci aux tribunaux fédéraux de déclarer les négociations sur le prix des médicaments inconstitutionnelles.

Merck, la chambre et Bristol Myers Squibb ont fait valoir dans leurs poursuites que Medicare avait imposé une ordonnance de bâillon qui interdisait effectivement aux entreprises de s’opposer publiquement à la position du gouvernement fédéral en violation du premier amendement.

Les poursuites judiciaires de l’industrie, cependant, se concentrent également sur des allégations plus larges selon lesquelles le programme viole la procédure régulière et la saisie de la propriété privée sans juste compensation en vertu du cinquième amendement de la Constitution américaine.

Vendredi, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, s’est engagé à poursuivre les négociations malgré les poursuites judiciaires de l’industrie pharmaceutique.

« Les sociétés pharmaceutiques ont réalisé des bénéfices records pendant des décennies », a déclaré Becerra dans un communiqué. « Maintenant, ils font la queue pour bloquer le travail de cette administration pour négocier de meilleurs prix des médicaments pour nos familles.

« Nous ne serons pas dissuadés », a déclaré Becerra

Le HHS publiera une liste de 10 médicaments coûteux sélectionnés pour négociation d’ici septembre. Les entreprises doivent décider de participer ou non aux négociations le mois suivant.

Les fabricants de médicaments qui choisissent de ne pas participer s’exposent à de lourdes sanctions financières. Ils peuvent éviter ces pénalités en mettant fin à leur participation aux programmes de remboursement des médicaments Medicare et Medicaid.

Les entreprises ont fait valoir que le retrait des programmes de remise n’est pas une alternative réalisable car les programmes représentent près de la moitié des dépenses annuelles du pays en médicaments sur ordonnance.