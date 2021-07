Medicare couvrirait les soins dentaires et l’audition de la vision dans le cadre du budget des démocrates

Westend61 | Westend61 | Getty Images

Medicare – le programme d’assurance maladie sur lequel s’appuient la plupart des Américains âgés – couvrirait les soins dentaires, la vision et l’audition en vertu d’un accord budgétaire annoncé mardi soir par les démocrates du Sénat. La proposition d’extension de la couverture a été incluse dans le cadre d’un plan visant à dépenser 3 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour les programmes de changement climatique, de soins de santé et de services familiaux, qui font tous partie du programme économique du président Joe Biden. Bien qu’il n’y ait aucune certitude que tout dans le plan budgétaire passera par le processus complet du Congrès, les défenseurs de Medicare espèrent que la couverture des avantages supplémentaires se concrétisera. « Ce serait un très gros problème pour le programme Medicare et les bénéficiaires de Medicare », a déclaré David Lipschutz, directeur associé et avocat principal du Center for Medicare Advocacy. « Si le Congrès ajoute [those] avantages, cela comblerait certaines lacunes importantes dans la couverture du programme depuis sa création », a déclaré Lipschutz.

Environ 62,7 millions de personnes sont inscrites à Medicare, dont la majorité sont âgées de 65 ans et plus et en dépendent comme assurance maladie principale. Le programme a été créé par la législation du Congrès en 1965 sous le président Lyndon Johnson et reflétait largement les normes de couverture sanitaire de l'époque, qui n'impliquaient pas une couverture généralisée pour les soins dentaires, la vision et l'audition, a déclaré Lipschutz. « Mais à mesure que le système de santé a évolué, l'assurance-maladie a souvent mis du temps à rattraper son retard », a-t-il déclaré. Medicare d'origine se compose de la partie A (couverture hospitalière) et de la partie B (couverture des soins ambulatoires). Sauf exceptions limitées, il n'existe aucune couverture liée aux soins dentaires, à la vue ou à l'audition, ce qui peut amener les bénéficiaires à renoncer à des soins.

Les prochaines grandes étapes à franchir après avoir quitté votre emploi « Ce serait une amélioration significative [to provide coverage] pour les personnes qui se privent souvent des soins nécessaires parce qu’elles n’en ont pas les moyens et pour les personnes qui paient cher pour les soins dont elles ont besoin », a déclaré Tricia Neuman, directrice exécutive du programme de la Kaiser Family Foundation sur la politique d’assurance-maladie. Certains bénéficiaires bénéficient d’une couverture limitée pour les soins dentaires, la vue et l’audition s’ils choisissent de recevoir leurs prestations des parties A et B via un plan Avantage (partie C), qui incluent souvent ces extras. Environ 40 % des bénéficiaires sont inscrits à des plans Advantage. Cependant, a déclaré Lipschutz, la couverture supplémentaire n’est généralement pas complète. D’un autre côté, si des prestations étendues – aussi généreuses soient-elles – étaient requises dans le cadre de l’assurance-maladie d’origine, elles deviendraient la norme dans un plan Advantage. « Nous espérons que cela enrichira les avantages pour tous les bénéficiaires », a déclaré Lipschutz.