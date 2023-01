Medicare commence à réduire les coûts des médicaments pour les Américains âgés

Le troisième changement majeur : lorsque les prix des médicaments couverts par la partie D, et certains par la partie B, augmentent plus rapidement que le taux d’inflation, la loi oblige désormais les fabricants de médicaments à payer des remises ou à faire face à de lourdes sanctions.

Bien que ces remises aillent à Medicare, et non aux particuliers, “si vous êtes responsable d’une partie du coût d’un médicament et qu’il y a des limites à ce que cela peut augmenter, en théorie, vos coûts devraient diminuer”, a déclaré M. Lipschutz.

Il faudra des mois à Medicare pour déterminer quelles augmentations de prix entraîneront des remises et à combien s’élèveront les remises. Mais le Congressional Budget Office a estimé que cette disposition permettra à Medicare d’économiser plus de 56 milliards de dollars sur 10 ans.

Medicaid a employé une stratégie similaire depuis 1990. “Cela a certainement un effet sur la maîtrise des dépenses”, a déclaré le Dr Cubanski. “L’espoir est que cela aura le même effet pour Medicare.”

Les changements des années suivantes seront plus spectaculaires.

En 2025, Medicare fixera une limite annuelle de 2 000 $ sur les dépenses personnelles des bénéficiaires de la partie D. “De nos jours, beaucoup de médicaments peuvent coûter 500 $ ou 1 000 $ par mois”, a déclaré le Dr Cubanski. “Ou peut-être que vous prenez 10 médicaments, ce qui s’ajoute à des frais remboursables élevés.”

Une sorte de plafond entrera en vigueur encore plus tôt, en 2024. C’est à ce moment-là que Medicare éliminera la quote-part de 5 % dont les bénéficiaires sont responsables une fois qu’ils auront franchi le seuil de dépenses catastrophiques, limitant ainsi les débours à environ 3 250 $. Le plafond de 2 000 $ s’applique l’année suivante. L’accès aux subventions pour les personnes à faible revenu s’élargira également.

Le changement de politique le plus important est probablement que la nouvelle loi oblige Medicare à commencer à négocier avec les fabricants de médicaments, “la première fois que le gouvernement fédéral n’est pas seulement autorisé mais obligé de négocier les prix au nom des bénéficiaires de Medicare”, a déclaré le Dr Cubanski.