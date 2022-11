Medicare Advantage ou juste Medicare ?

Les bénéficiaires qui quittent les plans traditionnels de Medicare pour Medicare Advantage renoncent à ces politiques Medigap. S’ils deviennent plus tard insatisfaits et souhaitent revenir à l’assurance-maladie traditionnelle, les assureurs peuvent refuser leurs demandes Medigap ou facturer des prix élevés en fonction de facteurs tels que des conditions préexistantes.

“Beaucoup de gens pensent qu’ils peuvent essayer Medicare Advantage pendant un certain temps, mais ce n’est pas une voie à double sens”, a déclaré M. Lipschutz. Sauf dans quatre États qui garantissent une couverture Medigap à des prix fixes – New York, Massachusetts, Connecticut et Maine – “c’est un type d’assurance qui peut vous discriminer en fonction de votre état de santé”, a-t-il déclaré.

David Meyers, chercheur sur les services de santé à l’Université Brown, et ses collègues ont suivi pendant des années les différences entre Medicare original et Medicare Advantage, en utilisant les données de millions de personnes.

L’équipe a constaté que les bénéficiaires d’Advantage sont 10 % moins susceptibles d’entrer dans les hôpitaux de la plus haute qualité, 4 à 8 % moins susceptibles d’être admis dans les maisons de soins infirmiers de la plus haute qualité et deux fois moins susceptibles d’utiliser les centres de cancérologie les mieux notés pour des soins complexes. chirurgies du cancer, par rapport à des patients similaires dans les mêmes comtés ou codes postaux.

En général, les patients ayant des besoins élevés – ils étaient fragiles, étaient limités dans leurs activités quotidiennes ou souffraient de maladies chroniques – étaient plus susceptibles de passer à l’assurance-maladie traditionnelle que ceux qui n’avaient pas de besoins élevés.

Pourquoi était-ce? “Lorsque vous êtes en meilleure santé, vous pouvez rencontrer moins de limitations des réseaux et des autorisations préalables”, a émis l’hypothèse du Dr Meyers. “Lorsque vous avez des besoins plus complexes, vous vous heurtez à ceux-ci plus fréquemment.”

Essayer de déterminer quel type d’assurance-maladie, y compris un régime d’assurance-médicaments de la partie D, est réellement à votre avantage peut être difficile, même pour les consommateurs avertis. Les réseaux du plan Avantage changent fréquemment ; les médecins et les hôpitaux qui sont en réseau cette année pourraient être absents la prochaine. Les listes de médicaments changent également. Un nouveau rapport du Sénat a documenté des pratiques de marketing et de publicité trompeuses qui ont ajouté à la confusion, incitant Medicare à promettre une surveillance accrue.