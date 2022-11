Médicaments, traitement à domicile, etc.

Pour les personnes souffrant d’ulcères, les analgésiques à risque sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS. Ils comprennent l’aspirine, l’ibuprofène, le naproxène sodique et le kétoprofène, les ingrédients actifs de médicaments tels que Bufferin, Advil et Aleve.

D’autres analgésiques peuvent être moins dangereux. L’acétaminophène fonctionne différemment et pose un risque beaucoup plus faible de problèmes gastro-intestinaux. Mais comme tout médicament, il a ses propres effets secondaires. Vous ne devriez pas prendre d’analgésique en vente libre pendant plus de 10 jours sans l’approbation de votre fournisseur de soins de santé.

Les risques liés aux AINS sont assez graves. Des études montrent que les personnes qui utilisent des AINS sont environ trois fois plus susceptibles d’avoir des saignements gastro-intestinaux. Même à faibles doses, les AINS peuvent aggraver considérablement les ulcères légers.

L’aspirine présente des risques supplémentaires. “L’aspirine peut aider à prévenir la coagulation du sang, c’est pourquoi elle aide les personnes à risque de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux”, explique Cryer. “Mais chez les personnes souffrant d’ulcères, cela peut entraîner des saignements gastro-intestinaux plus graves.”

Que faire si vous avez un ulcère et un risque élevé de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral ? Alors qu’est-ce que tu fais ? Cryer admet qu’il peut être difficile d’équilibrer les avantages et les risques de ces médicaments.