Médicaments les plus utilisés sur la liste de négociation des prix de Medicare : voir les trois premiers

Des flacons du médicament Jardiance, fabriqué par Eli Lilly and Company, sont posés sur le comptoir d’une pharmacie à Provo, Utah, le 9 janvier 2020.

Deux anticoagulants et un médicament contre le diabète sont les plus largement utilisés parmi les liste de dix médicaments qui feront l’objet de négociations de prix entre les fabricants et Medicare.

L’administration Biden a dévoilé mardi la liste très attendue, donnant le coup d’envoi d’un processus visant à réduire le coût des médicaments pour les personnes âgées aux États-Unis. La liste nomme spécifiquement les médicaments les plus dépensés pour Medicare Part D, qui couvre les médicaments sur ordonnance, pour la période. du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Bristol Myers Squibb L’anticoagulant Eliquis de a été le plus largement utilisé au cours de cette période, avec 3,7 millions d’inscrits à Medicare, selon une fiche d’information des Centers for Medicare and Medicaid Services, ou CMS.

Eliquis, co-développé par Pfizer est utilisé pour prévenir la coagulation du sang et réduire le risque d’accident vasculaire cérébral.

Le deuxième médicament le plus utilisé était le Jardiance de Boehringer Ingelheim, qui abaisse la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Près de 1,6 million d’inscrits à Medicare ont utilisé Jardiance au cours de la même période, selon la fiche d’information.

Johnson & Johnson’ Xarelto, son propre anticoagulant, arrive en troisième position, puisqu’environ 1,3 million de bénéficiaires ont utilisé ce médicament entre juin 2022 et mai 2023.

Medicare Part D a également dépensé plus pour ces trois médicaments au cours de cette période que pour les sept autres médicaments de la liste. Le plan a dépensé 16,5 milliards de dollars pour Eliquis, environ 7 milliards de dollars pour Jardiance et 6 milliards de dollars pour Xarelto, selon CMS.

Au total, les 10 médicaments représentaient 50,5 milliards de dollars, soit environ 20 %, du coût total des médicaments sur ordonnance de la partie D. de juin 2022 à mai 2023, a indiqué CMS.

Environ 50,5 millions de patients sont actuellement inscrits dans les plans Part D, selon l’organisme de recherche sur les politiques de santé KFF. Plus de 8,2 millions de personnes consomment les 10 médicaments figurant sur la liste.

Les fabricants de médicaments doivent signer des accords pour participer aux négociations avant le 1er octobre. CMS fera ensuite une première offre de prix aux fabricants en février 2024, et ces sociétés auront un mois pour accepter ou faire une contre-offre.

Les négociations se termineront en août 2024 et les prix convenus seront publiés le 1er septembre 2024. Les prix réduits n’entreront en vigueur qu’en janvier 2026.