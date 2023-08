Médicaments contre les brûlures d’estomac et démence : une nouvelle étude bourdonnante montre à quel point il est facile de se tromper sur le risque médical

Mercredi, le journal Neurologie a publié une étude intéressante, rapportant un lien possible entre la prise de médicaments contre les brûlures d’estomac comme Prilosec et le développement de la démence. Cela a généré des gros titres effrayants et a ravivé une conversation sur la sécurité des médicaments – et, simultanément, des questions sur la façon dont le grand public devrait comprendre les résultats contradictoires des études médicales.

La dernière publication a examiné les données recueillies auprès de personnes inscrites à une étude en cours qui a débuté en 1987 et a examiné la santé à long terme de 5 700 participants à l’étude qui ne souffraient pas de démence lors de leur première inscription à l’étude.

Notamment, l’étude n’a pas été conçue à l’origine pour étudier le risque de démence lié à ces médicaments. Mais en passant au peigne fin les données recueillies, les chercheurs ont découvert que les participants qui prenaient des inhibiteurs de la pompe à protons – des médicaments comme l’oméprazole (nom de marque Prilosec), souvent abrégés en IPP – pendant plus de quatre ans et demi étaient environ 33 % plus susceptibles de développer une démence. plus tard que les personnes qui ne prennent pas les médicaments.

Les auteurs de l’étude ont pris soin d’expliquer que l’association qu’ils ont montrée ne démontre pas de causalité. Mais les médias n’ont pas été aussi prudents : « L’utilisation à long terme de médicaments contre le reflux acide peut augmenter votre risque de démence », a lu l’un des titres d’hier. Les médicaments « peuvent augmenter le risque de démence jusqu’à un tiers », lit un autre.

Il est important de noter que l’étude fait suite à plusieurs études plus vastes et de meilleure qualité montrant exactement le contraire de ses conclusions – à savoir que ces médicaments ne laisse présager un risque accru de démence.

Qu’est-ce qu’un membre confus du grand public doit faire ?

Cela peut être incroyablement désorientant lorsque les résultats des études médicales sont en conflit. Et alors que les gens essaient de déterminer ce qui est vrai, le diable est dans les détails, a déclaré Madhav Desai, gastro-entérologue au Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas à Houston. « Nous devons être très prudents en termes de lecture de l’étude proprement dite – et plus prudents lorsque nous lisons les articles de presse », a-t-il déclaré.

Après tout, les médicaments jouent un rôle important dans la réduction des risques pour la santé de nombreuses personnes. « Si le reflux acide n’est pas bien contrôlé, il peut entraîner diverses complications, y compris le cancer à un stade ultérieur », a déclaré Desai. Les gens ne devraient donc pas abandonner en masse leurs médicaments contre les brûlures d’estomac en se basant sur des gros titres alarmants.

Lorsque la science médicale semble manquer de consensus, il vaut la peine de prendre un peu de temps pour comprendre comment les études contradictoires sont conçues et ce que cette conception signifie sur la crédibilité de leurs résultats.

L’explication la plus simple de la conclusion de l’étude suggère que les personnes qui ont besoin de médicaments contre les brûlures d’estomac ne devraient pas les craindre

Les inhibiteurs de la pompe à protons sont un médicament que de nombreuses personnes prennent à un moment ou à un autre de leur vie. Les brûlures d’estomac sont la raison la plus courante pour laquelle les gens les prennent, bien que les gens les prennent parfois pour d’autres raisons – par exemple, pour traiter certains types d’ulcères du système digestif.

Pour les personnes qui en ont besoin, ils sont très utiles non seulement pour contrôler les symptômes, mais aussi pour réduire le risque de complications graves de la maladie. Chez les personnes qui prennent des médicaments anti-coagulants, les IPP réduisent considérablement le risque de saignement interne dans l’œsophage et l’estomac.

Ils sont loin d’être sans risque. Dans des études de haute qualité, les médicaments augmentent le risque de certains types d’infections du tube digestif et diminuent également l’absorption de certains nutriments importants contenus dans les aliments. Cependant, pour les personnes qui ont besoin d’IPP, ils sont très bons dans ce qu’ils font et constituent une partie importante d’un plan de traitement.

De nombreuses personnes prendront un IPP à un moment donné ; Je les ai pris et retirés pendant des années pour une gastrite qui s’est avérée être une allergie alimentaire. Desai a déclaré qu’environ la moitié de la population américaine aura des brûlures d’estomac à un moment donné de sa vie; les chercheurs pensent qu’environ 20 % des Américains en souffrent à un moment donné. De nombreuses personnes qui présentent les symptômes prendront un IPP, que ce soit parce qu’un médecin l’a prescrit ou parce qu’elles ont acheté elles-mêmes une formulation en vente libre.

De nombreuses recherches examinent les résultats chez les personnes qui prennent des IPP par rapport aux personnes qui n’en prennent pas. Ici, il est important de noter que les personnes qui ont des brûlures d’estomac, ce qui les rend plus susceptibles de prendre un IPP — sont susceptibles d’être différents de manière importante des personnes qui ne le font pas, a déclaré Desai. En effet, les brûlures d’estomac sont un symptôme courant de plusieurs affections médicales chroniques courantes.

Ceci est essentiel pour comprendre pourquoi la nouvelle étude pourrait ne pas être aussi importante que certains gros titres le prétendent.

« Les patients souffrant de reflux acide, très probablement en surpoids, ils ont une hernie hiatale, ils sont obèses. Parfois, ils présentent d’autres facteurs de risque cardiométaboliques sous-jacents : hypertension artérielle, hyperlipidémie, etc. « , a déclaré Desai. Et toutes ces conditions augmentent le risque de développer d’autres complications, notamment le déclin cognitif et la démence, a-t-il déclaré.

De vastes études ont montré que les personnes prenant des IPP sont plus susceptibles d’avoir d’autres problèmes de santé que les personnes qui n’en prennent pas. Dans une étude récente portant sur 19 000 patients, les personnes qui prenaient ces médicaments étaient plus susceptibles de prendre également des médicaments pour traiter l’hypertension artérielle et le cholestérol, par exemple.

Ces différences sont particulièrement importantes lorsque la démence est le résultat recherché par les chercheurs, car on pense que l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle et le diabète augmentent eux-mêmes le risque de démence. En effet, dans l’étude publiée mercredi, les utilisateurs d’IPP étaient plus susceptibles de souffrir d’hypertension artérielle et de diabète que les non-utilisateurs, ce qui les rend plus susceptibles de développer une démence.

Il est donc difficile d’isoler les risques que les IPP pourraient avoir des risques associés aux maladies qu’ils sont utilisés pour traiter, a déclaré Desai. Cependant, plusieurs grandes études ont visé à le faire – et il vaut la peine de regarder leurs résultats aux côtés de ceux qui suscitent actuellement beaucoup d’attention.

Les résultats de la dernière étude envoient un message différent de celui de plusieurs études antérieures et de meilleure qualité

L’étude de référence pour répondre aux questions visant à savoir si une exposition particulière (comme la prise d’un médicament) est associée à un résultat particulier (comme le développement d’une condition médicale) est un essai contrôlé randomisé. Ces types d’études sélectionnent au hasard un groupe de personnes pour prendre un médicament ou un placebo, puis comparent leurs résultats plus tard pour déterminer s’ils sont différents.

Heureusement, lorsqu’il s’agit de répondre à des questions sur les IPP et la démence, ce type d’étude a été réalisé. En 2019, un groupe de chercheurs a randomisé environ 17 600 patients pour recevoir un IPP ou un placebo. Ils n’ont trouvé aucun risque supplémentaire de démence, ainsi qu’une foule d’autres conditions, parmi les personnes qui ont pris des IPP pendant trois ans par rapport à celles qui n’en ont pas pris. (Trois ans pourraient ne pas être assez longs pour voir la démence se développer chez certaines personnes. Cependant, la taille de l’étude et l’âge relativement élevé de ses participants – 68 ans en moyenne – ont donné confiance à ses auteurs dans leurs conclusions.)

Desai considère qu’il s’agit d’une «étude idéale» pour répondre aux questions sur le risque de démence lié à la prise d’IPP. Il devrait le savoir : en 2020, il a mené une revue des études scientifiques examinant la question.

Pour leur examen, l’équipe d’étude de Desai n’a inclus que des études qui recrutaient des patients de manière prospective, c’est-à-dire en suivant les gens dans le temps pour déterminer quels facteurs sont associés à certains résultats. Ces études sont généralement considérées comme de meilleure qualité que celles qui examinent rétrospectivement les informations sur les patients qui ont déjà été recueillies dans de grands ensembles de données, comme le fait la dernière étude.

L’étude de Desai n’a montré aucun risque accru de démence chez les personnes prenant des IPP pendant des années, même lorsqu’elle n’a examiné que les personnes prenant les médicaments pendant cinq ans ou plus.

Plusieurs autres études de synthèse ont montré des résultats similaires à l’étude de Desai. Et notamment, une étude prospective de relativement haute qualité publiée il y a environ deux mois a encore affirmé l’absence de lien entre les IPP et la démence.

Que peuvent faire des patients confus lorsque des études médicales se contredisent

Bien que des études de haute qualité suggèrent qu’il n’y a pas beaucoup de controverse dans la communauté médicale quant à savoir si les IPP augmentent le risque de démence, la dernière étude – et sa couverture – donne l’impression que c’est toujours une question ouverte.

Ce n’est pas une mauvaise chose d’avoir des conclusions contradictoires dans la littérature scientifique, a déclaré Desai. En fait, lorsque des études médicales bien conçues contredisent le consensus, cela aide à faire avancer la science en suscitant des études plus nombreuses et encore mieux conçues.

En fin de compte, les patients qui ne savent pas quoi faire avec des résultats d’étude contradictoires devraient parler à leur médecin de ce qui convient le mieux à leur situation particulière. Différents patients ont des symptômes différents, des complications différentes et des risques différents, a déclaré Desai.

Les gastro-entérologues ne veulent généralement pas que leurs patients prennent ces médicaments à long terme si cela n’a pas de sens pour eux, a déclaré Desai.

Alors peut-être que la question la plus importante qu’un patient confus pourrait poser à son médecin est : à quel point ai-je besoin de cet IPP ?