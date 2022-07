Médicaments contre le rhume en pénurie au Canada : pharmaciens

La demande accrue et les contraintes de la chaîne d’approvisionnement alimentent une pénurie de médicaments contre le rhume et la grippe au Canada, selon une importante organisation pharmaceutique de l’Ontario.

Jen Belcher, vice-présidente des initiatives stratégiques et des relations avec les membres de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, affirme que divers facteurs sont en jeu en raison de l’augmentation de la demande. Elle dit que de plus en plus de personnes développent des infections des voies respiratoires et que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement affectent différentes étapes de la production de médicaments contre le rhume.

“Si vous allez dans les pharmacies de l’Ontario et d’autres provinces, vous verrez probablement un certain nombre de lacunes différentes sur notre étagère”, a déclaré lundi Belcher à l’émission Your Morning de CTV.

“Les médicaments contre la toux et le rhume ne sont pas les seuls médicaments avec lesquels nous avons du mal, mais au cours des deux dernières semaines, nous avons vu cela être exacerbé et nous essayons définitivement de pivoter pour trouver d’autres produits que nous pouvons aider les gens. gérer leurs symptômes avec.”

L’assouplissement des restrictions de santé publique est également un facteur, a déclaré Belcher à CTV News London la semaine dernière, certains virus devenant plus courants à mesure que les mesures COVID-19 commençaient à se relâcher.

Certains analgésiques pour enfants sont également en rupture de stock, a déclaré Belcher lundi.

Étant donné que les médicaments pour enfants sont généralement basés sur le poids, elle dit que certains médicaments pour adultes peuvent ne pas convenir aux enfants.

Pour l’instant, elle conseille aux membres du public de parler à leur pharmacien ou à quelqu’un qui connaît leurs antécédents médicaux de ce qu’ils peuvent faire pour soulager leurs symptômes du rhume.

“(Le médicament) pourrait être de retour à l’automne lorsque nous reviendrons à la saison régulière du rhume et de la grippe, mais c’est vraiment difficile à prédire à ce stade et je ne peux malheureusement pas le dire avec un quelconque degré de confiance”, a déclaré Belcher.



Regardez l’intégralité de l’interview de Jen Belcher en haut de l’article.



Avec des fichiers de CTV News London