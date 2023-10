Médicaments amaigrissants Ozempic, WeGovy : des impacts au-delà de la malbouffe

Le popularité croissante des médicaments pour la gestion du poids comme Ozempic et WeGovy tue non seulement les appétits, mais aussi les prévisions de croissance de l’industrie des aliments emballés.

Devriez-vous acheter des actions McDonald’s et Caterpillar dès maintenant ?

Les médicaments GLP-1, qui imiter une hormone qui signalent au cerveau qu’ils sont rassasiés, incitent les utilisateurs de médicaments contre le diabète à manger moins et à manger plus sainement. En théorie, c’est une mauvaise nouvelle pour les marques de malbouffe qui fabriquent des aliments transformés riches en graisses et en sucre.

Effectivement, Walmart remarque déjà un « léger recul du panier global » parmi les personnes prenant le médicaments pour la gestion du poids par rapport à la population totale, a déclaré le PDG de Walmart aux États-Unis, John Furner, dans une interview avec Bloomberg mercredi (4 octobre). « Juste moins d’unités, un peu moins de calories », a-t-il déclaré.

Le même jour, la banque britannique Barclays prévenait que la popularité de ces médicaments pourrait freiner la demande pour des entreprises comme PepsiCo, qui fabrique des boissons sucrées et des collations comme Cheetos et Doritos. Une entreprise comme Mondelez, qui comprend les chocolats Cadbury et Toblerone ainsi que les marques de biscuits Oreo et Chips Ahoy ! dans son portefeuille, fait également face à la menace.

Chaîne de fast food comme Domino’s Pizza, McDonald’s, KFC et Krispy Kreme devraient également repenser leurs offres de menus, suggèrent les premières données. Plus de 70 % des personnes prenant ces nouveaux médicaments ont déclaré qu’elles fréquentaient moins fréquemment les fast-foods, selon une étude récente. Rapport Morgan Stanley.

Mais il existe peu de preuves suggérant que les rayons des supermarchés à l’échelle mondiale devraient être refaits du jour au lendemain, voire jamais. Ces médicaments s’adressent, pour l’instant, principalement aux plus riches, compte tenu des énormes obstacles à leur utilisation, notamment un prix élevé, une offre limitée et un manque de couverture d’assurance.

De plus, quiconque a vécu le engouement pour les aliments naturels des années 1970, le obsession faible en gras des personnes au régime dans les années 1980 et 1990, ou La mode du régime Atkins à faible teneur en glucides du début des années 2000 peut vous le dire : il en faut beaucoup pour freiner l’appétit des consommateurs du monde entier. Les goûts et les habitudes changentet la popularité des différentes catégories de collations pourrait augmenter et tombermais parallèlement à ces tendances, l’industrie des aliments emballés je suis seulement devenu plus grand et plus fort.

Citation : Voir des opportunités de vente dans les ménages à faible revenu

« La consommation de collations salées et gourmandes qui seraient considérées comme de la « malbouffe » est généralement sur-indexée sur les personnes à faible revenu, qui ne sont probablement pas les principaux utilisateurs de ces drogues. » —Nik Modi, analyste chez RBC

Consommation de médicaments pour la gestion du poids, en chiffres

9 millions : Ordonnances de médicaments amaigrissants rédigées aux États-Unis au quatrième trimestre 2022, selon un rapport de Trilliant Health

24 millions : Aux États-Unis – 7 % de la population totale – qui pourraient prendre des médicaments contre la faim d’ici 2035, selon les estimations de Morgan Stanley.

20-30% : Baisse de l’apport calorique quotidien chez les 300 patients prenant des médicaments GLP-1, selon Morgan Stanley

100 milliards de dollars : Quelle pourrait être la valeur du marché des médicaments GLP-1 d’ici 2030, avec Eli Lilly et Novo Nordisk en tête, selon JPMorgan

80 millions de dollars : Combien United Airlines économiserait sur les coûts de carburant si chaque passager perdait 10 livres en moyenne, selon Sheila Kahyaoglu, analyste chez Jefferies. « Le poids est un élément crucial pour l’efficacité énergétique… La plus grosse dépense des compagnies aériennes est le carburant, qui a été exacerbée par le rebond des prix du carburéacteur », a écrit Kahyaoglu, selon Insider.

Une liste non exhaustive des perdants potentiels dans un monde où les médicaments amaigrissants sont largement utilisés

Outre les gagnants évidents : les fabricants de médicaments Novo Nordiskqui a brièvement dépassé LVMH en tant que première entreprise européenne avec une valorisation supérieure à L’économie du Danemarket le fabricant de Mounjaro, Eli Lilly, distributeurs de médicaments, comme la chaîne de pharmacies CVS, ainsi que les marques liées au fitness, comme le fabricant de vêtements et de chaussures de sport Nike et la chaîne de salles de sport Planet Fitness, devraient bénéficier si davantage d’Américains cherchent à se mettre en forme.

Le marché des aliments malsains a sans doute le plus à perdre. Mais de nombreuses autres industries risquent de perdre du terrain si davantage de consommateurs se tournent vers les médicaments amaigrissants :

💉 Fabricants de dispositifs médicaux. Prédictions suggérant les médicaments pourrait réduire le besoin d’injections d’insuline ont déjà nui aux stocks de fabricants de systèmes d’administration d’insuline comme Insulet et Tandem Diabetes Care. Les médicaments GLP-1 pourraient également soulager les maladies chroniques dont souffrent souvent les patients obèses, comme l’apnée du sommeilentraînant une baisse de la demande d’appareils CPAP.

🛋️ Meubles et plus encore. Parce que les médicaments amaigrissants sont chers et rarement couvert par une assurance, le coût à la charge des clients est élevé. En conséquence, les ménages pourraient réduire les dépenses sur les biens discrétionnaires comme les meubles, suggère Jefferies.

🚬 Producteurs de bière et de tabac. Rapport sur les patients prenant des médicaments pour contrôler leur poids désir réprimé boire de l’alcool et fumer des cigarettes. UN étude récente avec des souris comme sujets, ils ont découvert que les médicaments GLP-1 réduisaient la consommation et la récompense en nicotine. Si suffisamment de personnes prenaient WeGovy, Ozempic et d’autres médicaments similaires, cela pourrait paralyser les ventes de grandes marques d’alcool comme Anheuser-Busch et Miller, ainsi que de grands fabricants de tabac comme Altria et Phillip Morris.

Mais notons que l’existence même d’Altria et de Phillip Morris, surtout après la essais de tabac des années 1990suggère que l’industrie du vice, qui perfectionne ses capacités de survie depuis des siècles, ne verra pas ses revenus s’évaporer aussi facilement.