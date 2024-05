Médicaments amaigrissants conduisant à des grossesses surprises, selon un médecin du Tennessee

NASHVILLE, Tennessee (WKRN) — Les médecins remarquent un nouveau phénomène parmi les utilisatrices de médicaments amaigrissants populaires : les grossesses surprises.

On les appelle « bébés Ozempic » et les professionnels de la santé du Tennessee affirment qu’ils sont de plus en plus courants.





« C’est souvent un miracle. Et c’est une belle chose de voir cette transformation », a déclaré le Dr Gitanjali Srivastava, directeur de la médecine clinique de l’obésité au centre médical de l’université Vanderbilt.

Srivastava a décrit les « bébés Ozempic » comme une grossesse inattendue rendue possible parce qu’une femme a perdu du poids en prenant des médicaments contre le diabète ou pour perdre du poids, comme Ozempic.

TBI : Enquête sur un double homicide en cours à Bean Station



« J’ai des patientes obèses à qui les cliniques de fertilité ont dit qu’elles n’avaient aucune chance de grossesse naturelle ou de conception à l’avenir. Mais tout d’un coup, grâce à un traitement médical, grâce à un traitement de perte de poids, ces femmes sont capables de concevoir naturellement et d’avoir une grossesse », a déclaré Srivastava.

Srivastava a déclaré que la corrélation était liée aux cycles menstruels et à l’amélioration de la fertilité. « La majorité de ces femmes peuvent avoir des cycles menstruels irréguliers, et elles ne le savent peut-être pas, mais la fertilité augmente avec la perte de poids. Et ce que font beaucoup de ces médicaments… la classe de médicaments agonistes des récepteurs GLP 1… c’est qu’ils réinitialisent la fonction ovulatoire grâce à la perte de poids.

Cependant, Srivastava a déclaré que s’il n’a pas été démontré qu’Ozempic diminue l’efficacité des méthodes contraceptives, d’autres médicaments contre l’obésité le peuvent.

L’échec de la vente de Graceland par une entité mystérieuse met en lumière les tentatives de s’approprier les actifs de personnes âgées ou décédées



« La combinaison de phentermine et de topiramate, Qsymia, en fait partie, et elle peut diminuer les effets des contraceptifs oraux », a-t-elle déclaré.

Srivastava suggère à toute personne prenant des médicaments amaigrissants et qui n’essaie pas de tomber enceinte d’utiliser deux méthodes de contraception.

« C’est généralement une agréable surprise. C’est beaucoup moins que cela constitue une surprise négative pour la plupart des femmes », a-t-elle déclaré. «Cela a changé la donne pour de nombreux patients.»

Srivastava a déclaré que les femmes enceintes devraient arrêter de prendre des médicaments amaigrissants et peuvent toujours reprendre ces médicaments après l’accouchement et la fin de l’allaitement.

« Dommage » Les problèmes d’approvisionnement affectent les diabétiques de l’Est du Tennessee alors que la demande de médicaments amaigrissants augmente



Selon Srivastava, il n’existe pas encore suffisamment de recherches sur la manière dont ces médicaments interagissent avec la santé du fœtus, mais l’arrêt de leur prise au début de la grossesse devrait minimiser les risques.

Comme pour tous les médicaments, Srivastava a suggéré de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un traitement de perte de poids, surtout si vous êtes enceinte ou essayez de le devenir.