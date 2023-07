Médicament trouvé pour protéger les abeilles contre les virus mortels: étude

Selon une étude récente, une nouvelle méthode de renforcement du système immunitaire des abeilles pourrait aider le pollinisateur à éloigner différents types de virus mortels.

Des chercheurs de l’Université de Floride, de la Louisiana State University et de l’Université du Nebraska-Lincoln ont publié un article le 22 juin dans le Virology Journal à comité de lecture sur un traitement qui, selon eux, stimule les réponses antivirales des abeilles.

En utilisant un médicament appelé pinacidil, qui produit des molécules légèrement plus réactives appelées radicaux libres, les chercheurs affirment qu’il a considérablement réduit – et dans certains cas presque éliminé – l’infection.

« Alors que les radicaux libres sont souvent mauvais pour la santé des cellules, en quantités modérées, ils peuvent être thérapeutiques, comme nous le voyons dans cette étude », a déclaré Troy Anderson, co-auteur de l’étude et professeur d’entomologie à l’Université du Nebraska-Lincoln. communiqué de presse jeudi.

« Dans ce cas, les radicaux libres supplémentaires signalent au système immunitaire de se renforcer, ce qui aide les abeilles à combattre les virus. »

Les chercheurs notent que plusieurs facteurs, y compris les virus, ont contribué au déclin global de la population d’abeilles mellifères, dont la capacité à polliniser les cultures les rend importantes pour la production alimentaire.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont mélangé du pinacidil avec de l’eau sucrée pour que les abeilles puissent manger et nourrir leurs petits.

Les scientifiques ont versé l’eau sucrée sur le rayon de miel la nuit pour s’assurer que le plus d’abeilles possible reçoivent le médicament, étant donné que les abeilles entrent et sortent constamment de la ruche pendant la journée, ont déclaré les chercheurs.

Le médicament agit en modifiant les canaux ioniques potassium des abeilles – des protéines présentes dans les membranes de la plupart des cellules – qui à leur tour produisent des radicaux libres.

L’étude a révélé que ce traitement protégeait les abeilles de six virus potentiellement mortels, dont le virus israélien de la paralysie aiguë, les virus des ailes déformées A et B, le virus des cellules reines noires et les virus du lac Sinaï 1 et 2.

Dans les colonies confrontées à une infestation d’acariens Varroa, qui peuvent également propager des virus aux abeilles, les chercheurs ont constaté que le taux de survie augmentait pour les abeilles qui recevaient le médicament.

Daniel Swale, auteur principal de l’étude et professeur agrégé à l’Université de Floride, a déclaré que le traitement fonctionnait à la fois en laboratoire et dans des colonies sur le terrain comptant jusqu’à 80 000 abeilles.

« C’est énorme parce que, dans une ruche, les abeilles sont exposées à tant de virus et de facteurs de stress différents, donc contrôler avec succès les virus dans cet environnement est très encourageant », a déclaré Swale.