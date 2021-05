Médicament salvateur Gleevec pour la leucémie, autres cancers 20e anniversaire

Copier le texte Copiez le texte de cette citation Le devis a été copié

Mel Mann J’avais peur.

Le médicament a inauguré une nouvelle ère dans le traitement du cancer, où les caractéristiques de la tumeur – plutôt que son emplacement d’origine – déterminaient le traitement qu’un patient recevrait.

«Cela a révolutionné la façon dont les médecins et les scientifiques ont commencé à réfléchir à la façon de traiter le cancer, a déclaré Louis DeGennaro, président-directeur général de la Leukemia & Lymphoma Society.« C’était la naissance de la médecine de précision: le bon médicament pour le bon patient au bon moment . «

Bien que Gleevec reste l’une des thérapies ciblées les plus puissantes, approuvée pour traiter 11 types de cancer, y compris le type de leucémie de Mann, de nombreux médicaments similaires ont suivi, transformant le traitement du cancer du poumon et d’autres types de tumeurs.

Louis J. DeGennaro Gracieuseté de LLS

DeGennaro, qui était alors un dirigeant pharmaceutique, a déclaré que l’impact de Gleevec était presque immédiat. « Même d’où je me suis assis, cela a changé la donne. Cela nous a donné une toute nouvelle façon de penser à la façon de développer des médicaments », a-t-il déclaré.

Il y a quinze ans, il était courant qu’un ou deux médicaments soient approuvés chaque année pour traiter la leucémie. « Un an, il y en avait trois et je dansais sur mon bureau », a déclaré DeGennaro. Depuis 2017, grâce à l’explosion des médicaments de précision et des immunothérapies, il y a eu 81 approbations de médicaments pour cancers du sang, a-t-il dit, dont 68 étaient au moins partiellement financés par sa société.

En plus de bien fonctionner, Gleevec peut également être administré par une pilule quotidienne, au lieu d’heures dans un centre de perfusion avec des effets secondaires terribles.

«Aujourd’hui, un patient n’obtient pas une condamnation à mort de son médecin, il obtient une ordonnance», a déclaré DeGennaro. «Ils traitent leur cancer en prenant deux pilules par jour et vivent une longue et saine vie productive».

Le Gleevec et d’autres thérapies ciblées ne sont pas des remèdes et ils ne fonctionnent pas pour tout le monde. La plupart des médicaments cessent de fonctionner après un certain temps.

Mais pour certains patients, y compris Mann, Gleevec est le seul médicament dont ils auront besoin pour bloquer leur cancer. Certaines personnes sont capables de suspendre le médicament pendant des périodes de temps – DeGennaro se souvient d’un jeune patient qui a pris deux pauses pour avoir des bébés – tandis que d’autres peuvent éventuellement l’arrêter complètement.

Le fait qu’il s’agisse d’une thérapie à long terme signifie que les sociétés pharmaceutiques peuvent gagner beaucoup d’argent, même sur des maladies relativement rares, a déclaré le Dr George Demetri, directeur du Sarcoma Center du Dana-Farber Cancer Institute de Boston, qui traite des solides relativement rares. tumeurs et a prouvé que Gleevec fonctionnait pour les tumeurs stromales gastro-intestinales.

« Cela a changé l’incitation économique à la biotechnologie », a-t-il déclaré.

Le délai rapide d’approbation, avec les essais commencés en 1998 et le médicament approuvé en 2001, a accéléré le rythme auquel la science pourrait aider les patients, a déclaré Demetri.

« Je n’aurais jamais pu faire cela dans les années 90. Jamais », a-t-il déclaré. « Avant, il fallait 20 ans pour savoir si vous aviez un médicament. »

Avant Gleevec, les médecins ne comprenaient pas pourquoi un médicament cessait de fonctionner chez un patient en particulier. Mais en se concentrant sur une cible spécifique comme l’enzyme attaquée par Gleevec, il était plus facile de voir quand et pourquoi un médicament devenait inefficace, a déclaré Demetri.

«En comprenant fondamentalement le mécanisme, nous pouvons être des ingénieurs», a-t-il déclaré. « Sinon, vous faites juste des essais et des erreurs. »

De plus, en montrant que les soins contre le cancer pouvaient vraiment prolonger la vie d’un patient, plutôt que de le rendre misérable avec la chimiothérapie, Demetri a déclaré que le médicament avait un « impact inspirant continu », encourageant de nombreux médecins et chercheurs talentueux à entrer dans le domaine.

Mann, maintenant âgé de 64 ans, a essayé de quitter Gleevec, mais son cancer a menacé de revenir, alors maintenant il est dessus pour la vie.

Bien que certaines personnes souffrent d’effets secondaires pires, pour Mann, les seuls symptômes sont des yeux gonflés et de la fatigue et des douleurs musculaires, qu’il gère en buvant beaucoup d’eau et en continuant à courir presque tous les jours.

Demetri rit en pensant à ses patients atteints de tumeur stromale gastro-intestinale se plaignant maintenant qu’ils ne bronzent pas aussi en prenant le médicament, par rapport à l’horrible pronostic dont il leur parlait.

«Cela a été transformationnel», a-t-il déclaré.

Mann a découvert qu’il était malade à 37 ans, lorsqu’il s’est rendu chez un médecin de l’armée pour se plaindre de maux de dos. Une IRM a indiqué que quelque chose n’allait pas avec sa moelle osseuse et un test sanguin a montré que sa formule sanguine était à travers le toit.

Mann, alors major travaillant sur les futurs systèmes d’armes, a déclaré qu’il ne pouvait tout simplement pas accepter sa condamnation à mort. Sa fille Patrice était encore à la maternelle. «Son âge de 5 ans m’a donné une raison de vivre», dit-il.

Environ 18 mois après son diagnostic, alors qu’il effectuait une collecte de moelle osseuse, il a rencontré un homme diagnostiqué avec un autre type de leucémie. L’homme lui a parlé d’essais cliniques et a dit qu’il devait se rendre chez MD Anderson à Houston.

Mann l’a fait et a participé à un procès qui n’a pas beaucoup aidé. Au fur et à mesure que ses globules blancs comptent grimpé au début de 1998, Mann commençait à s’inquiéter. «J’étais totalement à court d’options», a-t-il déclaré, et plus de trois ans après son diagnostic.

N’y avait-il rien d’autre à essayer? Le médecin a déclaré qu’il y avait un essai sur lequel il était optimiste, mais qu’il n’avait pas encore commencé. Mann n’était pas sûr de survivre assez longtemps, mais quand il a reçu l’appel cet été-là, il a signé. Il a avalé sa première dose le 3 août 1998.

Dr Brian Druker Michael McDermott

Au fil des mois, Mann ne voyait pas beaucoup de changement en lui-même, mais il n’arrêtait pas de se heurter à d’autres patients de l’essai qui s’étaient joints plus tard et recevaient des doses plus élevées. Ils semblaient prospérer. En décembre, son médecin a convaincu la société qui dirigeait l’essai de donner à Mann une dose plus élevée. Il a eu la chance d’être arrivé jusque-là. D’autres n’ont pas duré assez longtemps.

«Cela m’a définitivement sauvé la vie», a déclaré Mann.

Brian Druker se souvient du premier patient à avoir jamais reçu Gleevec. Bud Romine, un ingénieur ferroviaire à la retraite, avait contacté Druker en 1996 après qu’un article paru dans le journal local vantant les recherches en laboratoire et se soit porté volontaire.

Il a commencé avec une dose encore plus faible que Mann, et cela n’a pas fonctionné. Mais heureusement, Romine a également vécu assez longtemps, et en 1999, Druker a réussi à convaincre Novartis de le laisser augmenter la dose. «Il a répondu magnifiquement», a déclaré Druker, et des années plus tard, il est mort d’une autre maladie que le cancer.

Avant Gleevec, le traitement de la leucémie myéloïde chronique était également un défi pour les médecins. Druker disait aux patients qu’ils avaient environ trois ans à vivre, mais ne leur disait pas à quel point il serait anxieux chaque fois qu’ils venaient pour un examen.

Si leur leucémie était passée de la phase chronique à la phase aiguë, « c’était une bombe à retardement. Game over », a déclaré Druker. « À un moment donné, il allait décoller et vous ne pouviez rien faire pour l’empêcher. »

Au début des années 1990, traitant les patients atteints de leucémie à Dana-Farber, Druker espérait que ses recherches pourraient aider à améliorer ces perspectives.

Il étudiait une famille d’enzymes appelées kinases qui stimulaient la croissance cellulaire. Druker avait bon espoir que s’il pouvait simplement désactiver la kinase anormale responsable de la leucémie myéloïde chronique, il pourrait couper l’alimentation en carburant du cancer et changer les perspectives de ses patients.

Mais il y avait 500 de ces enzymes, et les pairs de Druker pensaient que s’il en arrêtait une, il les éteindrait toutes et tuerait le patient.

Sa carrière n’allait nulle part, alors il a déménagé à l’Oregon Health & Science University, à Portland.

Presque immédiatement, la chance a frappé. Au cours des premiers jours de Druker sur la côte ouest, il avait contacté un collègue d’une société pharmaceutique pour voir s’il avait un nouveau médicament en développement qui pourrait inhiber la kinase. Il l’a fait, et Druker a montré que cela fonctionnait incroyablement bien. Il a tué les cellules cancéreuses dans une boîte de laboratoire, laissant les cellules saines intactes.

Mais ce n’était pas si facile de transformer une expérience de laboratoire réussie en un traitement.

Druker est crédité du succès de Gleevec en partie à cause de ce qui est arrivé ensuite: des années de lobbying et de bras-de-fer pour amener la société pharmaceutique, maintenant connue sous le nom de Novartis, à commercialiser le médicament.

Vendredi après-midi, Druker et Mann se sont réunis pour la première fois en près de quatre ans.

« Je suis si heureux de rencontrer mon héros qui sauve des vies », a déclaré Mann à la boîte sur l’écran Zoom.