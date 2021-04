Le grand espoir de la technologie en médecine est qu’elle peut nous aider à être en meilleure santé et à améliorer le système de soins de santé coûteux et souvent inefficace et injuste des États-Unis. Le message que j’ai entendu des experts médicaux est qu’il y a là du potentiel, mais il y a aussi beaucoup d’air chaud.

Microsoft ainsi que d’autres entreprises technologiques comme Google et Amazon ont de grandes ambitions pour transformer l’industrie avec des technologies d’intelligence artificielle, y compris dans des programmes de reconnaissance vocale et des efforts pour identifier les signes de maladie et de maladie.

L’espoir d’Alexas médical:

Pendant des années, les médecins ont utilisé le logiciel de transcription de Nuance pour prononcer des notes sur les patients et les convertir en texte pour les dossiers médicaux. En théorie, cela évite aux médecins d’avoir à faire de la paperasse afin qu’ils puissent passer plus de temps à nous traiter.

Nuance et autres fournisseurs de technologie et de soins de santé veulent faire beaucoup plus avec nos voix. Une idée est que les microphones pourraient enregistrer (avec permission) les interactions entre les médecins et les patients et enregistrer les détails pertinents dans des dossiers médicaux – sans grande implication humaine. Les ordinateurs seraient également suffisamment intelligents pour commander les tests nécessaires et gérer la facturation.

Cela semble cool et peut-être un peu effrayant. Ces idées sont encore en cours de développement et il n’est pas clair dans quelle mesure ces Alexas médicaux fonctionneraient. Mais Dr Eric J. Topol, professeur de médecine moléculaire à Scripps Research et auteur de plusieurs livres sur la technologie en médecine, m’a dit que les systèmes de reconnaissance vocale sont l’une des utilisations les plus conséquentes de l’intelligence artificielle dans les soins de santé, du moins à court terme.

À Cedars-Sinai, un système de santé du sud de la Californie, la plupart des chambres d’hôpital ont été équipées d’appareils activés par la voix, a déclaré Darren Dworkin, le responsable de l’information de l’organisation. Pour l’instant, les appareils sont principalement utilisés pour des interactions relativement banales, comme une infirmière demandant à un appareil de montrer à un patient une vidéo sur la prévention des chutes dangereuses.

Dworkin a déclaré qu’il était très optimiste quant à l’utilisation de la voix et d’autres technologies pour automatiser le travail administratif, comme l’autorisation d’une assurance pour les traitements médicaux et l’envoi de messages texte personnalisés aux patients.