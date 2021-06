Medicaid est un problème pour les médecins. Cela fait mal aux patients.

Pour de nombreuses personnes à faible revenu aux États-Unis, s’assurer ne suffit pas pour obtenir des soins de santé : les patients bénéficiant de Medicaid peuvent avoir du mal à trouver un médecin disposé à souscrire à leur assurance maladie.

Et cela se produit en grande partie parce que, pour les médecins et les prestataires, la facturation de Medicaid est pénible.

Une étude récente menée par des chercheurs du US Bureau of Economic Analysis, de l’Université de Chicago et de la Federal Reserve Bank à San Francisco a révélé que les prestataires se heurtent à plus d’obstacles lorsqu’ils tentent de facturer Medicaid qu’avec d’autres assureurs, et que ces obstacles administratifs expliquent les problèmes d’accès rencontrés par les patients Medicaid autant que les taux de paiement du programme.

Les taux de paiement de Medicaid, le montant que les médecins reçoivent pour la prestation de leurs services, sont en moyenne inférieurs à ceux de Medicare ou de la couverture privée. Cela a généralement été utilisé pour expliquer pourquoi de nombreux médecins sont réticents à prendre Medicaid et pourquoi certains bénéficiaires de Medicaid ont encore du mal à accéder aux soins.

« Des travaux antérieurs ont mis en évidence l’effet des prix sur l’acceptation par les médecins des patients Medicaid … et sur l’offre de soins plus largement », ont écrit les auteurs, citant une litanie de recherches antérieures. « Nous montrons qu’une réduction des tracas administratifs est tout aussi importante.

L’accès pour les patients de Medicaid est un problème bien documenté. Diverses enquêtes montrent que les prestataires sont nettement moins susceptibles d’accepter Medicaid que Medicare ou une couverture privée. Cela s’ajoute aux autres problèmes de santé auxquels sont confrontées les personnes à faible revenu.

Habituellement, comme le mentionnent les auteurs, le problème d’accès est considéré comme causé par les prix payés par Medicaid. Et Medicaid paie moins que les autres grands assureurs : sur la base de ses propres données, la réclamation initiale moyenne déposée est de 98 $ pour les patients de Medicaid, alors que Medicare coûte en moyenne 137 $ et les assureurs privés en moyenne 180 $.

Mais le problème va plus loin que cela, selon cette nouvelle analyse. Non seulement Medicaid paie moins, mais les médecins rencontrent plus de problèmes de facturation. Environ 19 pour cent des demandes initiales soumises à Medicaid ne sont pas intégralement payées. Pour Medicare et pour les assureurs privés, cette part est beaucoup plus faible : 8 % et 5 %, respectivement.

Les prestataires de soins de santé doivent alors investir du temps et de l’argent pour régler les demandes rejetées ou contestées. Ces chercheurs tentent de chiffrer ces coûts en dollars – ils l’appellent « coûts des paiements incomplets » ou CIP – et constatent que Medicaid est plus coûteux pour les prestataires que Medicare ou les assureurs privés. Le CIP moyen pour une visite Medicaid est de 16 $, plus que la moyenne de 10 $ pour Medicare et une couverture privée.

Et si l’on considère la disparité dans les réclamations initiales, Medicaid payant déjà beaucoup moins que Medicare ou une assurance privée, ces coûts de paiements incomplets consomment 16% de la valeur d’une visite Medicaid pour les médecins, nettement plus que les 7% pour Medicare. et 4 pour cent pour la couverture privée.

Quel est le coût de ces charges administratives ? Moins de prestataires prennent des patients Medicaid.

Les auteurs ont abordé la question sous deux angles, en examinant des médecins individuels qui déménagent dans un État différent (et donc un programme Medicaid différent) et des entreprises qui exploitent des cabinets de médecins dans différents États. Dans les deux cas, ils ont trouvé un effet. Une diminution des coûts administratifs – la métrique CIP – était également susceptible d’amener les prestataires à accepter les patients Medicaid comme une augmentation des taux de remboursement, selon les deux mesures.

En d’autres termes, la volonté des médecins de prendre des patients Medicaid dépendait autant de la question de savoir s’ils étaient confrontés à des obstacles administratifs lorsqu’ils essayaient de facturer leurs soins que du prix réel que Medicaid paie pour les services qu’ils fournissent.

« Les cabinets de médecins sont des entreprises », m’a dit Larry Levitt, vice-président exécutif de la Kaiser Family Foundation, « et il n’est pas surprenant qu’ils prennent des décisions de participation basées non seulement sur le montant de leur rémunération, mais aussi sur les tracas de faire affaire avec différents assureurs.

Il y a certaines limites à l’étude, que les auteurs reconnaissent. D’une part, ils n’essaient pas de déterminer si Medicaid a de bonnes raisons de refuser les réclamations qu’il fait (auquel cas, Medicare et les assureurs privés sont peut-être trop indulgents quant aux réclamations qu’ils acceptent).

Et sans doute le plus gros problème avec l’accès à Medicaid est que de nombreuses personnes éligibles n’ont aucun accès à l’assurance du programme. Faciliter la facturation de Medicaid par les prestataires n’aide pas davantage de personnes à souscrire à une couverture, même si environ 7,3 millions de personnes non assurées sont déjà éligibles à Medicaid et que 4 millions de personnes supplémentaires le seraient également si les 12 États qui ont refusé de s’étendre le programme en vertu de la Loi sur les soins abordables a décidé de le faire.

Néanmoins, l’étude montre clairement que la résolution des problèmes d’accès pour les patients Medicaid ne nécessite pas d’augmenter les taux de paiement du programme, une vente difficile à une époque de budgets publics tendus, dans le pays déjà avec les coûts de santé les plus élevés au monde.

Les chercheurs présentent plutôt cette solution au problème qu’ils ont identifié : « Pour augmenter l’accès aux soins, les régulateurs pourraient mettre en œuvre ou exiger une administration plus simple et moins chère des processus de paiement, sans augmenter les prix.

Donc, si nous permettions simplement aux médecins de recevoir plus facilement le paiement des services qu’ils fournissent, cela pourrait faire une grande différence pour les patients de Medicaid.