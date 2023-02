Medicago : Fermeture du fabricant canadien de vaccins contre la COVID-19

Après 24 ans d’activité, un fabricant de médicaments québécois qui produisait un vaccin canadien contre la COVID-19 et d’autres médicaments à base de plantes ferme ses portes.

La société mère Mitsubishi Chemical Group a annoncé jeudi son intention de fermer Medicago Inc., dont le siège social est situé à Québec, « en temps voulu, conformément aux lois et règlements locaux ».

Medicago, qui a commencé ses activités au Québec en 1999, se décrit comme « l’un des rares » fabricants au monde ayant la capacité de développer à la fois des vaccins et des traitements par anticorps monoclonaux, qui sont utilisés pour prévenir et traiter un large éventail de maladies, y compris les cancers, Maladie de Crohn, arthrite, sclérose en plaques et COVID-19.

L’année dernière, Santé Canada a approuvé le vaccin COVID-19 à base de plantes de Medicago, Covifenz, pour les adultes âgés de 18 à 64 ans. Le vaccin devait être administré en deux doses, et les essais cliniques ont montré qu’il était efficace à 71 % pour prévenir le COVID-19. infection commençant une semaine après la deuxième dose.

En octobre 2020, avant l’approbation du vaccin, le gouvernement fédéral a conclu un accord pour acheter jusqu’à 76 millions de doses du médicament, en plus de fournir un financement de 173 millions de dollars pour soutenir le développement du vaccin et la construction d’une nouvelle usine de fabrication à Québec. .

Medicago se préparait à lancer la production à l’échelle commerciale du vaccin, mais sa société mère a annoncé vendredi qu’elle cesserait toutes ses opérations, citant des changements dans le paysage des vaccins COVID-19, la demande mondiale de vaccins COVID-19 et « les défis de Medicago dans la transition vers la production à l’échelle commerciale.”

« Le groupe a jugé qu’il n’était pas viable de continuer à investir davantage dans la commercialisation des produits en développement de Medicago et a décidé de cesser toutes ses activités chez Medicago et de procéder à une liquidation ordonnée de ses activités et de ses opérations », selon un communiqué publié jeudi sur le site Internet de Mitsubishi Chemical Group.

Dans un publier sur Twitter Jeudi, le maire de Québec, Bruno Marchand, a qualifié la fermeture de « dommage énorme ».

“Mes pensées vont aux familles qui ont appris aujourd’hui une très triste nouvelle”, a-t-il écrit en français. “Il faut se retrousser les manches pour conserver toute cette expertise dans le domaine de l’innovation en santé au Québec.”



Avec des fichiers de La Presse canadienne