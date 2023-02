MediBuddy rachète l’activité de télésanté d’Aetna en Inde

La société de santé virtuelle MediBuddy a acquis le entreprise de télésanté de basé aux États-Unis entreprise de santé gérée Etna en Inde.

vHealth by Aetna, qui est géré par la filiale d’Aetna Indian Health Organization (IHO), propose des services de soins de santé primaires par abonnement, y compris des consultations téléphoniques et vidéo et la livraison de médicaments, de tests sanguins et d’autres produits de soins de santé à domicile dans 38 villes indiennes.

Selon un communiqué de presse, MediBuddy absorbera l’équipe de direction et les employés actuels d’IHO et d’ici la seconde moitié de l’année, vHealth by Aetna sera rebaptisé MediBuddy vHealth.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

MediBuddy est en pleine fusion et acquisition depuis l’année dernière. En décembre, elle a finalisé sa fusion avec la plateforme de consultation médicale en ligne DocsApp. La société a également acquis une plateforme de télésanté axée sur les zones rurales Clinix en juillet.

Sa dernière acquisition, a déclaré la société, est conforme à sa mission “de rendre les soins de santé accessibles à un milliard de personnes”. Cela aidera également à adapter ses opérations et ses offres à la base d’abonnés de vHealth. À l’heure actuelle, MediBuddy a une base de consommateurs de plus de 30 millions.

« vHealth by Aetna a montré un taux de croissance impressionnant dans le passé, et avec l’expertise de l’équipe actuelle et les forces existantes de MediBuddy, nous nous attendons à ce que l’activité combinée se développe de manière significative au cours des prochaines années », a déclaré le PDG et co-fondateur de MediBuddy, Satish. Kannan.

LA GRANDE TENDANCE

D’autres entreprises indiennes de technologie de la santé ont choisi la voie de l’acquisition pour rester à flot dans un environnement commercial exténuant pendant la pandémie tout en cherchant à étendre leurs bases.

HCAH, par exemple, s’est étendu aux soins aux personnes âgées avec l’acquisition de la plateforme numérique de soins aux personnes âgées Seniority. La plateforme de soins secondaires Pristyn Care a acheté la plateforme de santé mobile Lybrate, faisant son incursion dans les soins primaires. Une autre société, Phablecare, vient d’ajouter la gestion du diabète à son portefeuille de gestion des maladies chroniques en achetant la plateforme de fitness axée sur le diabète de type 1 Fused Training.