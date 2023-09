Médiateur fédéral impliqué dans les négociations sur le contrat des infirmières d’Ascension Joliet – Shaw Local

Les infirmières se sont tournées vers les législateurs étatiques et fédéraux pour obtenir de l’aide alors que les négociations contractuelles s’éternisent à l’hôpital Ascension Saint Joseph – Joliet.

Le syndicat des infirmières et Ascension se sont réunis à trois reprises en présence d’un médiateur fédéral depuis la fin d’une grève combinée à un lock-out le 26 août.

« Ils avancent très lentement », a déclaré mardi Katherine Soprych, présidente des membres de la section locale de l’Illinois Nurses Association à Joliet, à propos de l’équipe de négociation d’Ascension Health. « Nous souhaitons qu’ils bougent davantage. Mais il ne semble pas que ce soit le cas. Nous en sommes donc vraiment frustrés.

Une porte-parole d’Ascension Health n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les négociations.

Les prochaines négociations contractuelles sont prévues pour le 6 octobre, même si les deux parties pourraient perdre leur médiateur fédéral en cas de fermeture du gouvernement fédéral à Washington, dans un contexte de division persistante au Congrès sur les questions de financement.

Soprych a déclaré que le syndicat avait rencontré la semaine dernière le représentant de l’État Marcus Evans, D-Chicago, président du comité du travail et du commerce de la Chambre, pour demander de l’aide sur les questions de salaire. Le syndicat a rencontré la sénatrice américaine Tammy Duckworth pour discuter du personnel, peut-être le problème le plus important des négociations contractuelles, et du statut d’organisation à but non lucratif de l’entreprise de santé.

« Nous avons discuté avec eux et ils ont dit qu’ils seraient prêts à écrire une lettre au PDG et à voir quelles autres mesures ils pourraient prendre », a déclaré Soprych.

Le syndicat affirme que les erreurs de paie conduisent souvent à des infirmières sous-payées et qu’Ascension tarde à corriger les erreurs.

Il souhaite une enquête législative de l’État sur les pratiques en matière de salaires et une enquête législative fédérale sur le statut à but non lucratif d’Ascension Health, affirmant qu’Ascension tire des bénéfices qui pourraient autrement être utilisés pour améliorer le personnel et l’équipement de l’hôpital.

Le nombre d’infirmières à l’hôpital est passé de 800 à 530 au cours des cinq dernières années, selon le syndicat.

Le contrat des infirmières a expiré le 19 juillet.

Les infirmières ont continué à travailler mais ont appelé à une grève de deux jours le 22 août en raison de pratiques de travail déloyales présumées concernant le recours à des infirmières sous contrat non syndiquées à l’hôpital.

Ascension a imposé un lock-out de deux jours à la fin de la grève, affirmant que son contrat de remplacement des infirmières pendant la grève exigeait qu’elles soient employées pendant au moins quatre jours.