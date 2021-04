Dans un rapport de LumièreLecture, Patrick Wilson, vice-président des relations gouvernementales pour MediaTek USA, répond à quelques questions sur l’état général de l’industrie des smartphones, la 5G, et on parle de la pénurie mondiale de puces. Si vous vous souvenez bien, MediaTek a été couronné numéro 1 des fabricants de puces sur le marché des smartphones en 2020, dépassant Qualcomm pour la première fois.

Le fabricant de puces taïwanais n’est pas préoccupé par la pénurie de puces et ne s’attend pas à ce que la pénurie affecte les expéditions de puces de MediaTek aux fabricants de téléphones ni à ce que les appareils 5G en ressentent les effets.

Jusqu’ici ça a été très bien […] Nous grandissons vraiment beaucoup. MediaTek – nous sommes le n ° 1 en Asie, nous sommes le n ° 1 en Indonésie, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud – nous sommes le premier fournisseur de téléphonie mobile dans toutes ces autres régions. Mais aux États-Unis, nous ne le sommes pas. Et c’est donc notre ambition. « – Patrick Wilson, vice-président des relations gouvernementales chez MediaTek USA

Selon LumièreLecture, la pénurie ne concerne pas le «type de puces de smartphone haut de gamme et haut de gamme que MediaTek produit pour ses clients». Au contraire, la pénurie affecte «les puces bas de gamme et autres capteurs électroniques qui sont utilisés dans des gadgets allant des automobiles aux PC». Cette demande soudaine est due à plusieurs facteurs, dont les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine.

Les expéditions mondiales de smartphones ont augmenté de 24% en raison de «la demande saine des consommateurs avec des appareils vieillissants» ainsi que de la demande soudaine de 5G, poussée par certains marchés, en particulier en Chine, où le déploiement de la 5G a été agressif. Les chipsets Dimmensity 5G de MediaTek se sont avérés être des alternatives valables aux chipsets 5G de Qualcomm.

Le dernier rapport affirmait que MediaTek serait le premier à produire un chipset 4 nm (la plupart des puces haut de gamme sont actuellement fabriquées selon le processus 5 nm) et le fabricant de puces aurait déjà des commandes d’OEM alignées, et la production devrait commencer. quelque temps avant ou après la fin de 2021.

