MediaTek vise la domination du milieu de gamme avec le Dimensity 1080

Les chipsets de MediaTek alimentent une grande partie des smartphones de milieu de gamme du monde, un fait que vous ignorez peut-être étant donné que la marque Snapdragon de Qualcomm a tendance à faire la une des journaux.

MediaTek le sait, mais n’a pas toujours crié à ce sujet. Le géant taïwanais a clairement l’intention de poursuivre son expansion dans le milieu de gamme, et commence à en parler un peu plus, avec le nouveau Dimensity 1080, un chipset 5G qui, selon la société, améliore les performances et les fonctionnalités de l’appareil photo.

Cela inclut la prise en charge d’un capteur de caméra principal de 200Mp dans les téléphones dans lesquels la puce pourrait apparaître. Jusqu’à présent, nous avons eu deux téléphones de 200Mp sortis dans la nature avec le Motorola Edge 30 Ultra et le Xiaomi 12T Pro, et vous pouvez vous attendre à ce que la spécification réapparaisse avant la fin de l’année C’est un gros chiffre flashy pour annoncer un téléphone de milieu de gamme, et MediaTek dit que les téléphones Dimensity 1200 commenceront à être expédiés au quatrième trimestre.

Le 1080 dispose d’un processeur octa-core avec deux cœurs Cortex-A78 pouvant fonctionner jusqu’à 2,6 Hz avec un GPU Mali-G68, des composants fabriqués par Arm. La puce est basée sur une architecture de 6 nm et est une mise à niveau de la Dimensity 920, une puce que nous avons vue utilisée avec beaucoup de succès dans des milieu de gamme solides comme le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ plus tôt cette année.

MediaTek indique que les 1080 et 920 partagent des fonctionnalités matérielles et logicielles, une décision conçue pour aider les OEM à commercialiser leurs produits plus rapidement.

S’il existe des similitudes, les fabricants pourront passer moins de temps à se renseigner sur la nouvelle puce et pourront l’intégrer plus rapidement dans de nouveaux produits. C’est la pensée, de toute façon.

MediaTek indique que le Dimensity 1200 permettra également aux téléphones d’enregistrer des vidéos HDR en 4K tandis que les jeux seraient plus économes en énergie.

Comme nous sommes en 2022, la puce permet également la connectivité 5G avec prise en charge des réseaux sous-6 GHz ainsi que la compatibilité Wi-Fi 6 pour exploiter la dernière génération de Wi-Fi. La société a lancé le Dimensity 1050 plus tôt dans l’année qui prend en charge mmWave 5G, un indicateur clair que MediaTek a les yeux rivés sur le marché américain où il est actuellement le deuxième violon de Qualcomm.

En juin, la société a annoncé son chipset le plus haut de gamme à ce jour dans le Dimensity 9000+, un rival direct du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que nous avons vu dans les produits phares Android haut de gamme cette année, tels que le Samsung Galaxy Z Fold. 4 et Asus ROG Phone 6 Pro.

Les puces MediaTek ne sont pas nouvelles dans le monde des smartphones, mais nous nous attendons à ce que sa portée augmente au cours des prochains mois à mesure qu’elle pénètre plus agressivement les marchés occidentaux. Le Xiaomi 12T Pro aurait peut-être eu une puce Qualcomm, mais le 12T standard est alimenté par le Dimensity 8100 Ultra de MediaTek, tandis que OnePlus a opté pour le Dimensity 1300 dans son Nord 2T.