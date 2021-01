MediaTek se prépare à lancer sa deuxième génération de chipsets 5G phares, parmi lesquels le Dimensity 1200 (MT6893) qui a si souvent fui. Il y a aussi une version inférieure de celle-ci en route, selon leakster Station de chat numérique.

Le Dimensity 1100 aura le même matériel que le 1200, mais fonctionnera à des vitesses d’horloge inférieures. Les deux puces seront fabriquées en utilisant un processus 6 nm.

Le 1100 comportera quatre cœurs Cortex-A78, répertoriés à «4x 2,6 GHz». Il n’est pas tout à fait clair si cela signifie que les quatre fonctionneront à cette vitesse ou si c’est la fréquence du noyau supérieur.

Le Cortex-A55 économe en énergie reste à 2,0 GHz, ce qui semble être leur point idéal. Le GPU n’est pas explicitement mentionné, mais est vraisemblablement un Mali-G77 comme sur la puce haut de gamme (avec des horloges plus basses, bien sûr).

La prise en charge de l’affichage sera un peu réduite, passant de la prise en charge du taux de rafraîchissement de 168 Hz à 144 Hz, à une résolution de 1080p + dans les deux cas. Étant donné que nous n’avons pas encore vu un écran 168 Hz sur un smartphone, ce changement peut ne pas représenter beaucoup.

Quoi qu’il en soit, le chipset prend également en charge les caméras avec jusqu’à 108 capteurs MP ainsi que le stockage LPDDR4x RAM et UFS 3.1. À quel genre de performances pouvons-nous nous attendre de la Dimensity 1100? Ce n’est pas clair car il n’a pas encore exécuté de benchmarks (pas ceux qui ont fui, du moins).

Mais le 1200 a déjà dépassé le Snapdragon 865 dans un test AnTuTu et a affiché un résultat monocœur plus élevé dans Geekbench que le Dimensity 1000+. Bien sûr, cela aide que le 1200 exécute son cœur principal à 3,0 GHz et les trois autres à 2,6 GHz (ce qui suggère qu’il est tout à fait possible que le 1100 fonctionne tous les quatre à 2,6 GHz). Ainsi, nous pourrions voir le niveau de performance Snapdragon 855/855 + de la puce 1100.

La série Redmi K40 sera lancée le mois prochain et la marque a officiellement confirmé que l’un des téléphones serait alimenté par le Snapdragon 888. Le VP Lu Weibing a également annoncé qu’un chipset Dimensity serait utilisé, et DCS suggère que ce sera le 1100 ou le 1200.

MediaTek a prévu un grand événement de chipset pour le 20 janvier (ce mercredi), nous verrons donc les nouvelles puces Dimensity dans quelques jours. Cela ouvre alors la porte à Redmi pour lancer les téléphones K40.

Source (en chinois) | Via