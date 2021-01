Mediatek va fort avec sa nouvelle gamme Dimensity de chipsets pour smartphones et vient d’annoncer que de nouveaux ajouts arriveront la semaine prochaine. La société taïwanaise a prévu une annonce pour le 20 janvier, selon son propre profil Weibo. L’événement verra «de nouveaux produits Dimensity» dotés d’une «technologie supérieure».





Affiche des annonceurs de Mediatek

Bien que le fabricant de chipsets ne précise pas le type de plates-formes qu’il dévoilera, nous nous attendons à voir le MT6893 prendre vie – la puce porte le nom de code «alpes» et serait fabriquée selon un processus 6 nm.

Les rumeurs prétendent que le nouveau chipset Dimensity sera celui des produits phares et viendra avec un cœur de processeur principal Cortex-A78 overclocké à 3 GHz. D’autres spécifications, divulguées via AnTuTu, suggèrent une prise en charge du processeur Mali-G77, de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1.

Nous nous attendons également à voir de nouveaux ajouts prêts pour la 5G aux séries Dimensity 700 et 800.

