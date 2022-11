MediaTek : nous allons alimenter un produit phare de Samsung aux États-Unis

Cette semaine, MediaTek a dévoilé le Dimensity 9200, son dernier chipset phare pour smartphone, et la société se sent confiante. Si confiant, en fait, qu’il a pour objectif d’alimenter les futurs produits phares de Samsung.

“Vous finirez par voir un produit phare de Samsung avec MediaTek sur le marché nord-américain”, m’a dit Eric Fisher, vice-président et directeur général des ventes aux entreprises de MediaTek.

C’est apparemment plus qu’un vœu pieux : il a ajouté que l’entreprise a « fait d’énormes progrès avec Samsung » et que « l’élan se construit ».

Le Dimensity 9200 est la dernière puce phare de MediaTek Dominic Preston Fonderie

Maintenant, ne vous inquiétez pas, Fisher n’a pas totalement perdu l’intrigue : il sait que cela n’arrivera pas en 2023, une année où le principal rival de MediaTek, Qualcomm, a déjà enfermé Samsung dans un accord mondial pour fournir les puces de la série S23 quand ces téléphones seront lancés, probablement en février.

Nous ne savons pas non plus si MediaTek ciblera une future génération de la série S de Samsung, ou visera plutôt les pliables de la société coréenne. Les Z Flip 4 et Z Fold 4 de cette année sont alimentés par du silicium Snapdragon, mais cela ne doit pas nécessairement rester ainsi.

Donc si ce n’est pas 2023, alors quand ? Fisher prédit que la percée de MediaTek sur le marché phare américain se fera “peut-être” en 2024, mais que “c’est probablement en 2025”. Reste à savoir si ce sera avec Samsung ou un autre constructeur.

Dominic Preston Fonderie

Cette chronologie pourrait être une déception pour certains qui ont vu l’inclusion de la prise en charge mmWave 5G dans le dernier chipset de MediaTek comme un signe que les lancements aux États-Unis étaient imminents.

La prise en charge de la technologie 5G à plus courte portée et à bande passante plus élevée est tout sauf une exigence pour lancer des combinés avec des opérateurs américains, et le 9200 est la première des puces phares premium de MediaTek à l’inclure. Alors que Fisher admet que l’ajout de mmWave “nous aide à percer aux États-Unis au niveau phare”, cela prendra clairement un peu plus de temps.

Ailleurs dans le monde, il n’y aura pas si longtemps à attendre au moins. Le Dimensity 9000 de l’année dernière et le 9000+ mis à niveau sont apparus dans une poignée de téléphones phares en Asie, et Fisher dit que 2023 est le moment où nous verrons le 9200 percer en Europe.

Vivo a déjà promis de lancer les premiers téléphones alimentés par la nouvelle puce – très probablement dans sa série Vivo X90 prévue – mais la présence de Vivo sur le marché en Europe est encore limitée, et il n’est pas clair si ce sera également la première entreprise à apporter le 9200 à l’ouest.

Le silicium lui-même n’est pas le principal obstacle de MediaTek. Le Dimensity 9000 correspondait à la spécification Snapdragon 8 Gen 1 pour la spécification, et le battait souvent sur les points de repère. Le 9200 contient des mises à niveau à tous les niveaux – y compris pour des affichages de taux de rafraîchissement plus rapides et une connectivité Wi-Fi 7 – et des fuites suggèrent qu’il devrait être au même niveau que le 8 Gen 2 de Qualcomm, qui devrait être révélé la semaine prochaine.

Le plus grand défi est l’image de marque. “Leur marque Snapdragon est plus connue dans le haut de gamme [in Europe and the US]», admet Fisher à propos du principal rival de MediaTek, suggérant que cela joue même dans un « biais inconscient », chez les acheteurs des principaux opérateurs et réseaux.

Le défi de MediaTek est de renforcer la notoriété de la marque en dehors de l’Asie, ce qui a déjà commencé sur plusieurs fronts. Cette semaine, il a annoncé que les autocollants pour repose-poignets MediaTek seront inclus sur les Chromebooks alimentés par le silicium de la société à l’avenir, un clin d’œil à l’autocollant Intel Inside classique qui, selon Fisher, “a probablement imprimé des milliards de dollars”.

La PlayStation VR2 sera lancée en février prochain Dominic Preston / Fonderie

Ensuite, il y a eu l’annonce inattendue d’hier que MediaTek a fourni le silicium personnalisé qui alimentera la PlayStation VR2 de Sony lors de son lancement en février prochain. C’est un coup majeur pour une entreprise qui a été un “partenaire silencieux pendant de très nombreuses années” de Sony, selon Mark Odani, vice-président adjoint des ventes et du développement commercial.

Il s’agit des débuts publics de MediaTek dans le domaine de la réalité virtuelle ou du matériel de réalité mixte, mais ce n’est que le début d’une “stratégie à plus long terme”, selon Fisher. “Nous avons d’autres partenaires AR/VR qui ne sont pas encore prêts à annoncer avec nous”, a-t-il taquiné, donnant à MediaTek un autre front pour la lutte contre Snapdragon.