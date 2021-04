Selon deux sources distinctes, MediaTek sera le premier fabricant de puces à sortir un chipset 4 nm. La production devrait démarrer soit à la fin de cette année (T4 2021), soit au début de 2022.

En fait, certains grands OEM ont déjà pris des commandes pour le SoC haut de gamme de MediaTek. Nous parlons d’Oppo, de Xiaomi, de Samsung et de vivo. L’inconvénient est que MediaTek a obtenu la commande 4 nm de TSMC à un coût élevé – environ 80 USD par unité par rapport aux chipsets haut de gamme actuels de 5 nm qui coûtent entre 30 USD et 35 USD.

Un célèbre pronostiqueur chinois affirme que le matériel de MediaTek sera en mesure de défier la série Snapdragon 800 d’aujourd’hui et de réduire considérablement la consommation d’énergie. Ce ne sont que des rumeurs pour le moment, bien sûr et nous devrons attendre presque un an pour voir si MediaTek bat tout le monde jusqu’à la ligne d’arrivée.

