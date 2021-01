MediaTek n’a peut-être pas encore de chipset 5 nm prêt, mais il a au moins franchi le pas vers 6 nm avec ses deux derniers SoC phares 5G: les Dimensity 1200 et 1100.

Les deux puces sont basées sur une architecture similaire, mais avec des vitesses d’horloge et des configurations de cœur différentes, les performances sont susceptibles de varier légèrement entre elles, la 1200 étant la véritable puce phare.

Ce chipset est le premier produit phare Dimensity de MediaTek à utiliser une configuration de cœur principale – l’un des quatre cœurs Cortex-A78 est cadencé à 3,0 GHz, plus rapide que les 2,6 GHz des trois autres, avec quatre autres cœurs d’efficacité A55 cadencés à 2,0 GHz.

C’est une structure similaire au grand rival du 1200 – le Qualcomm Snapdragon 888 – qui fonctionne en fait un peu plus lentement, avec son noyau principal plafonné à 2,84 GHz. Il est basé sur une architecture 5 nm et utilise le cœur Cortex-X1 plus puissant en son cœur, donc en pratique, le 888 est susceptible de l’emporter toujours sur le 1200 en performances pures.

Une comparaison plus étroite pourrait être trouvée avec le plus récent Snapdragon 870 – également annoncé cette semaine – qui utilise également un cœur principal A78, mais cadencé à 3,2 GHz encore plus rapide. L’Exynos 1080 de Samsung est un autre concurrent proche, avec des vitesses d’horloge similaires à celles du 1200, mais un GPU plus rapide et une conception 5 nm.

En termes pratiques, le Dimensity 1200 peut gérer des taux de rafraîchissement d’affichage jusqu’à 168 Hz à 1080p – plus rapides que tous les téléphones actuels – ainsi que des capteurs de caméra jusqu’à 200Mp.

Le Dimensity 1100 est assez similaire et, sur le plan architectural, la principale différence est simplement qu’il n’a pas de noyau principal – les quatre cœurs A78 sont cadencés au même 2,6 GHz. Cela signifie qu’il plafonne à des taux de rafraîchissement de 144 Hz avec des capteurs de caméra de 108 Mpx – bien qu’avec le même GPU Mali-G77 sur les deux puces, les performances de jeu devraient être assez similaires.

MediaTek n’est pas un nom aussi connu en Occident que Qualcomm, où les puces Snapdragon dominent – du moins dans l’espace phare. Cependant, la gamme Dimensity est de plus en plus populaire parmi les fabricants chinois, ce qui a suffi à amener MediaTek à 33% de part de marché pour les chipsets de téléphone au troisième trimestre 2020 – dépassant Qualcomm pour la première fois.

La sous-marque Xiaomi Redmi a déjà confirmé son intention d’intégrer le Dimensity 1200 dans un téléphone, tandis que Realme est allé plus loin et a confirmé qu’il figurera dans le prochain Realme X9 Pro, qui disposera d’un écran OLED de 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM , Charge rapide de 65 W et matrice de trois caméras de 108 Mpx.

Vivo et Oppo ont également chacun promis des téléphones utilisant le 1100 ou le 1200, tous ces appareils devant être dévoilés en mars.