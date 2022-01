MediaTek Kompanio 1380 annoncé, destiné aux Chromebooks premium

Un nouveau membre de la série de chipsets Kompanio de MediaTek a été dévoilé et il sera destiné aux Chromebooks haut de gamme. Kompanio 1380 apporte des spécifications similaires au Kompanio 1300T précédemment lancé mais manque de connectivité 5G.

Le processeur est basé sur 4 gros cœurs Arm Cortex-A78 cadencés jusqu’à 3 GHz et 4 cœurs d’efficacité Arm Cortex-A55 fonctionnant jusqu’à 2 GHz. Le côté GPU est couvert par l’Arm-Mali G57 qui est un pas en arrière par rapport au Mali-G77 MC9 du 1300T. Ailleurs, la nouvelle puce apporte MediaTek APU 3.0, jusqu’à 16 Go, LPDDR4x RAM et la prise en charge du stockage eMMC, UFS 3.1 et NVMe.

Kompanio 1200 Kompanio 1380 Kompaio 1300T

Traiter TSMC 7 nm TSMC 6 nm TSMC 6 nm



Gros noyaux Cortex-A78 4x Cortex-A78@ 3,0 GHz 4x Cortex-A78

Petits noyaux Cortex-A55 4x Cortex-A55@ 2,0 GHz 4x Cortex-A55

GPU Mali-G57 MC5 Mali-G57 MC5 Mali-G77 MC9

RAM Jusqu’à 16 Go, LPDDR4x 2 133 MHz Jusqu’à 16 Go, LPDDR4x 2 133 MHz Jusqu’à 16 Go, LPDDR4x 2 133 MHz

Stockage UFS 2.1 UFS 3.1 UFS 3.1

Connectivité 5G sous-6 GHz Wi-Fi 6/6E 5G sous-6 GHz,

Affichage 120Hz à 1080p 120Hz à 1440p 120Hz à 1440p





Kompaio 1380 peut alimenter jusqu’à trois écrans indépendants avec deux panneaux jusqu’à 4K à 60 ips ou un 1440p à 120 Hz. La puce prend également en charge PCI-Express Gen 3 et USB 3.2 Gen 1. Vous bénéficiez de la connectivité Wi-Fi 6/6E et Bluetooth 5. Le Chromebook Spin 513 d’Acer annoncé le mois dernier sera le premier appareil sur le marché avec le chipset Kompanio 1380.