Mediatek fixe la date de l’annonce du Dimensity 9400

Mediatek lancera son prochain chipset phare le 9 octobre. L’entreprise taïwanaise a déclaré s’attendre à « une nouvelle génération de produits Mediatek » dans son teaser, partagé sur le réseau social chinois Weibo.

L’article n’a pas nommé le nouveau chipset avec AI NPU, mais nous nous attendons à ce qu’il s’appelle Dimensity 9400 et soit équipé du GPU Immortalis-G925 MC12 d’Arm.

Le nouveau chipset serait doté d’un processeur octa-core : 1×3,63 GHz Cortex-X925 + 3×2,8 GHz Cortex-X4 + 4×2,1 GHz Cortex-A725. Des tests de performance ont révélé que les performances du processeur seraient 30 % supérieures à celles du Dimensity 9300, tandis que le GPU pourrait être le plus puissant du marché.

Oppo devrait lancer deux téléphones Find X8 avec Dimensity 9400 – vanilla et Pro. Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles la série vivo X200 comportera un certain nombre de téléphones avec la plate-forme Mediatek et sera annoncée peu de temps après son lancement.

