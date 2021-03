«Les segments de prix clés de MediaTek ont ​​été principalement importants pour la croissance de MediaTek en 2020, car le monde a été touché par la pandémie au premier semestre 2020 et le marché des smartphones s’est redressé au second semestre», a déclaré Zaker Li, analyste principal de composants et appareils sans fil chez Omdia. «Les appareils bas de gamme et moyen / bas de gamme étaient populaires auprès des acheteurs. La capacité de MediaTek à concurrencer présente une alternative aux puces Qualcomm dans ce segment de prix a aidé l’entreprise à se développer. »

Le rapport indique que Xiaomi était le plus gros client de la société et aurait expédié 223% de smartphones en plus avec les puces de la société par rapport à 2019. Oppo était le deuxième client de MediaTek en 2020, expédiant 55,3 millions d’appareils avec des chipsets MediaTek en 2020, contre 46,3 millions. en 2019. En 2020, un total de 83,19 millions de smartphones alimentés par MediaTek ont ​​été livrés par Oppo et Realme, selon Omdia. Samsung a également vu la demande de smartphones MediaTek augmenter de plus de 250% en 2020 par rapport à 2019. Omdia s’attend à ce que MediaTek connaisse une nouvelle croissance en 2021, car après l’interdiction du gouvernement américain sur Huawei, Huawei a également commencé à utiliser les puces MediaTek, a déclaré Omdia. Grâce à l’utilisation de la technologie MediaTek par les grandes marques, d’autres marques ont également diversifié leur chaîne d’approvisionnement respective.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy